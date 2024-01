Le taux de chômage est resté au plus bas en novembre 2023 dans l'OCDE

(AOF) - En novembre 2023, le taux de chômage est resté à son plus bas niveau historique dans la zone OCDE (4,8%) pour le neuvième mois consécutif et a été globalement stable à son plus bas niveau dans l'Union européenne (5,9%) et dans la zone euro (6,4%). L’organisation précise que les taux d'emploi et d’activité dans la zone OCDE se sont stabilisés à 70,1% et 73,8% au troisième trimestre 2023, alors que des records ont été enregistrés pour les deux indicateurs dans 9 des 38 pays de la zone, dont la France, l'Italie et le Japon.