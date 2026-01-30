 Aller au contenu principal
Le taux de chômage en zone euro de retour à ses plus bas historiques en décembre
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 11:43

Le chômage dans la zone euro est revenu au mois de décembre à ses plus bas niveaux historiques grâce à la poursuite de la reprise économique dans la région, même si celle-ci reste toujours modeste.

Le taux de chômage dans les 20 pays partageant l'euro est retombé à 6,2% le mois dernier, contre 6,3% en novembre, a annoncé vendredi Eurostat, l'institut communautaire de la statistique.

Il s'agit, avec celui de 6,2% enregistré en octobre puis en novembre 2024, du taux le plus faible jamais recensé depuis le début de la série statistique, en 1998.

Les économistes tablaient, eux, sur un taux inchangé à 6,3%.

Selon Eurostat, environ 10,792 millions de personnes étaient au chômage dans la zone euro fin 2025, contre 10,853 millions en novembre.

Ces chiffres ont été publiés en même temps que la première estimation de la croissance en zone euro au titre du 4e trimestre, qui fait ressortir une hausse de l'activité économique de 0,3% sur les trois derniers mois de l'année, comme sur la période qui allait de juillet à septembre.

Selon les calculs d'Eurostat, le PIB de la zone euro devrait avoir augmenté de 1,5% dans la zone euro en 2025, essentiellement sous l'effet du dynamisme de la production industrielle et des ventes au détail.

D'après les observateurs, cette croissance pourrait encore se renforcer au 1er semestre 2026 sous l'impulsion de l'accélération prévue du PIB allemand et de sa diffusion au reste de la zone euro, ce qui pourrait aboutir à une croissance de 1,6% au sein de la région cette année.

