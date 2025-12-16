 Aller au contenu principal
Le taux de chômage des Noirs et des adolescents aux États-Unis a bondi en novembre
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 17:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le taux de chômage de deux groupes américains qui sont souvent les plus vulnérables à la perte d'emploi dans une économie en perte de vitesse - les Noirs et les adolescents - a atteint ses niveaux les plus élevés depuis plus de quatre ans en novembre, selon les données du département du Travail mardi.

Le taux de chômage des Noirs a atteint 8,3 % en novembre, son niveau le plus élevé depuis août 2021, après s'être établi à 7,5 % en septembre, selon les données du Bureau of Labor Statistics. Le taux pour les adolescents a grimpé à 16,3 %, le niveau le plus élevé depuis août 2020, contre 13,2 % en septembre.

Ces chiffres ont été inclus dans le rapport sur l'emploi de novembre, qui avait été retardé par la fermeture du gouvernement américain pendant 43 jours en octobre et novembre. Les données relatives au taux de chômage pour le mois d'octobre n'ont pas été collectées en raison de la fermeture du gouvernement. Le taux de chômage global aux États-Unis a également augmenté, gagnant deux dixièmes de point de pourcentage pour atteindre 4,6 % le mois dernier, le niveau le plus élevé depuis septembre 2021, mais les hausses importantes du taux pour les Noirs et les adolescents ont attiré l'attention des économistes qui y voient un signe d'alerte possible.

"Le taux de chômage a atteint son plus haut niveau depuis 2021. Il a augmenté considérablement plus pour les travailleurs noirs et pour les adolescents, des groupes démographiques dont les taux de chômage ont tendance à être des indicateurs avancés des perspectives du marché du travail en général", a déclaré Bill Adams, économiste en chef de la Comerica Bank.

La hausse du taux de chômage chez les Noirs est due au quasi-doublement du taux de chômage chez les adolescents noirs, qui atteint 30,7 %, soit le niveau le plus élevé depuis mai 2020, durant les premiers mois de la pandémie de COVID-19. Parallèlement, le taux de chômage des hommes noirs a augmenté pour atteindre 7,5 %, son niveau le plus élevé depuis septembre 2021, mais le taux des femmes noires a baissé pour la première fois depuis juin pour atteindre 7,1 %.

L'augmentation du chômage chez les Noirs touche un groupe démographique racial qui s'est davantage tourné vers le président Donald Trump et son message économique lors de l'élection présidentielle de 2024 que lors de ses deux précédentes courses à la Maison-Blanche. M. Trump a obtenu 15 % du vote des Noirs en 2024, dont 21 % des hommes noirs, soit près du double de la part qu'il avait obtenue en 2020.

