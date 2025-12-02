 Aller au contenu principal
Le taux d’inflation annuel de la zone euro en progression à 2,2% en novembre
information fournie par AOF 02/12/2025 à 11:12

(AOF) - Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,2% en novembre 2025, contre 2,1% en octobre selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il était attendu à 2,1%. En version core, il est ressorti stable à 2,4%, en ligne avec les attentes.

Inflation
  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 02.12.2025 12:14 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,30% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR

  • supermarche casino (Crédit: Groupe Casino / Wikimedia Commons)
    Casino, plus forte baisse du SRD à la mi-séance du mardi 2 décembre 2025
    information fournie par AOF 02.12.2025 12:12 

    (AOF) - Casino ( -6,56% à 0,233 euro ) Le titre du groupe de distribution poursuit son repli et chute de près de 78% depuis le début de l'année. La société publiera le 26 février ses résultats annuels. AOF - EN SAVOIR PLUS =/ Points-clés /= , 1 er groupe de proximité ... Lire la suite

  • Les drapeaux de l'OCDE, de l'UE et de l'Allemagne, le 12 juin 2025, à Berlin ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    L'OCDE plus optimiste pour la croissance des poids lourds économiques en 2025
    information fournie par AFP 02.12.2025 12:08 

    L'économie mondiale résiste en 2025 malgré le choc des droits de douane américains et les incertitudes politiques, l'OCDE se montrant mardi plus optimiste pour des poids lourds comme les Etats-Unis, la Chine et la zone euro, tout en pointant une "fragilité" accrue. ... Lire la suite

  • La ministre des Armées Catherine Vautrin le 1er décembre 2025, à Paris ( POOL / JULIEN DE ROSA )
    L'actualisation de la Loi de programmation militaire repoussée à début 2026
    information fournie par AFP 02.12.2025 11:58 

    Une actualisation de la loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030 sera présentée au Parlement "au premier trimestre 2026" et non plus d'ici la fin de l'automne comme prévu initialement, a annoncé mardi la ministre des Armées Catherine Vautrin. "Les textes ... Lire la suite

