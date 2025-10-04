Le système de communication sur le champ de bataille d'Anduril et de Palantir présente un risque très élevé, selon une note de l'armée américaine

Traduction automatisée par Reuters

Une note de l'armée met en évidence les problèmes de sécurité de la plate-forme NGC2

Anduril déclare que le mémo reflète un état de programme dépassé

L'action Palantir chute de plus de 7 %

par Mike Stone

La modernisation indispensable du réseau de communication sur le champ de bataille de l'armée américaine, entreprise par Anduril, Palantir

PLTR.O et d'autres, est truffée de problèmes de "sécurité fondamentale" et de vulnérabilités, et devrait être traitée comme un "risque très élevé", selon un récent mémo interne de l'armée.

Les deux entreprises de la Silicon Valley, dirigées par des alliés du président américain Donald Trump, ont eu accès au flux de contrats lucratifs du Pentagone sur la promesse de fournir rapidement des armes moins coûteuses et plus sophistiquées que les fournisseurs d'armes de longue date du Pentagone.

Le fabricant de drones et de logiciels militaires Anduril s'est vanté d'avoir fait fonctionner un prototype de la plateforme de communication NGC2 lors d'un test sur le champ de bataille, huit semaines seulement après avoir remporté le contrat. Mais le mémo du 5 septembre alimente les critiques qui affirment que l'éthique de la Silicon Valley, qui consiste à aller vite et à tout casser, n'est peut-être pas la meilleure approche pour les équipements militaires vitaux. Le mémo de l'officier technologique en chef de l'armée sur la plateforme NGC2 qui relie les soldats, les capteurs, les véhicules et les commandants avec des données en temps réel dépeint une image sombre de la sécurité du produit initial.

"Nous ne pouvons pas contrôler qui voit quoi, nous ne pouvons pas voir ce que font les utilisateurs et nous ne pouvons pas vérifier que le logiciel lui-même est sécurisé", indique le mémo.

Ces préoccupations ont déjà été prises en compte dans le cadre du "processus normal" de développement, a déclaré Anduril. "Le récent rapport reflète un instantané dépassé, et non l'état actuel du programme", a déclaré la société dans un communiqué envoyé par courriel à Reuters.

Un porte-parole de Palantir a déclaré: "Aucune vulnérabilité n'a été trouvée dans la plateforme Palantir"

Toutefois, la note interne de l'armée rédigée par Gabriele Chiulli, l'officier technologique en chef de l'Armée et l'agent d'autorisation pour le prototype NGC2, a déclaré: "Compte tenu de la sécurité actuelle de la plate-forme et des applications tierces hébergées, la probabilité qu'un adversaire obtienne un accès indétectable et persistant à la plate-forme exige que le système soit traité comme un système à très haut risque"

L'action Palantira clôturé en baisse de 7,5 % vendredi. Anduril n'est pas cotée en bourse, bien que le fondateur de la société, Palmer Luckey, ait déclaré qu'une offre publique était prévue.

Un article paru le 30 septembre sur le site web d'Anduril vante les performances du système NGC2 lors d'un exercice de tir réel à Fort Carson, dans le Colorado: "Les soldats ont effectué 26 missions réelles avec des obusiers M777 sur les champs de tir réels de Fort Carson, en utilisant le système AXS côte à côte avec les anciennes équipes. Le contraste était visible: une équipe luttant contre les retards, l'autre tirant numériquement en quelques secondes"

Leonel Garciga, chef de l'information de l'armée et superviseur de Chiulli, a déclaré à Reuters lors d'une interview vendredi que la communication franche avec les fournisseurs était importante.

"Je pense qu'il n'y a qu'une seule application qui présente encore des vulnérabilités sur lesquelles ils travaillaient", a déclaré Garciga, ajoutant que de nombreux problèmes ont été résolus en l'espace de quelques semaines ou de quelques jours.

L'évaluation de l'officier technologique en chef de l'Armée, vue par Reuters et rapportée pour la première fois par Breaking Defense, intervient quelques mois seulement après qu'Anduril a obtenu un contrat de 100 millions de dollars pour créer un prototype de NGC2 avec des partenaires tels que Palantir, Microsoft MSFT.O et plusieurs petits entrepreneurs.

Le mémo précise que le système permet à tout utilisateur autorisé d'accéder à toutes les applications et données, quel que soit son niveau d'habilitation ou son besoin opérationnel. Par conséquent, "tout utilisateur peut potentiellement accéder à des informations classifiées "sensibles" et les utiliser à mauvais escient", indique le mémo, sans qu'il soit possible de suivre leurs actions.

Parmi les autres lacunes mises en évidence dans le mémo figure l'hébergement d'applications tierces qui n'ont pas fait l'objet d'évaluations de sécurité de la part de l'armée. Une application a révélé 25 vulnérabilités de code de haute sévérité. Trois autres applications en cours d'examen contiennent chacune plus de 200 vulnérabilités nécessitant une évaluation, selon le document.

M. Garciga a indiqué que la semaine prochaine, l'armée pourrait autoriser le Palantir Federal Cloud Service, sur lequel repose le système du champ de bataille, à déployer des mises à jour logicielles plus rapidement après avoir reçu une autorisation d'étape connue sous le nom de "continuous authority to operate" (autorisation continue d'exploitation)

Palantir et Anduril sont à la tête d'une nouvelle vague d'entreprises de défense visant à transformer l'armée américaine grâce à des technologies de pointe, notamment les drones, l'intelligence artificielle et les systèmes autonomes.

Palantir, une société d'analyse de données connue pour son travail avec les agences de renseignement, et Anduril ont vu leurs valorisations grimper en flèche sous la présidence de Trump, alors que Washington se tourne de plus en plus vers l'innovation de type Silicon Valley pour contrer les menaces croissantes. Anduril a récemment signé un accord de 159 millions de dollars pour une période initiale de prototypage afin de développer un système de vision nocturne et de réalité mixte dans le cadre du programme Soldier Borne Mission Command (, anciennement IVAS Next). Palantir a signé un contrat de 480 millions de dollars pour Maven, un outil d'intelligence artificielle qui analyse les images et les données des capteurs pour fournir une analyse du champ de bataille.