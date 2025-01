Le système ARC-EX d'ONWARD Medical est désormais disponible sur les plateformes d'approvisionnement en ligne du Département des Vétérans de l’armée américaine (VA)

Le système ARC-EX d'ONWARD pour les lésions de la moelle épinière est désormais disponible à l'achat par le biais de plateformes d’achat et de centrales de référencement fédérales.

Le partenariat avec Lovell Government Services offre un avantage commercial, facilitant l'achat sur les plateformes d'achat en ligne référencées par le gouvernement des États-Unis.



EINDHOVEN, Pays-Bas, le 29 janvier 2025 — ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), annonce qu'elle a obtenu les approbations nécessaires pour permettre au Département des Vétérans de l’armée américaine (VA) et à d’autres agences gouvernementales d'acheter dès maintenant le système ARC-EX via les systèmes d'approvisionnement fédéraux. Cette étape marque le premier avantage majeur résultant du partenariat de la société avec Lovell Government Services, une entreprise appartenant à un vétéran handicapé en activité (SDVOSB - Service-Disabled Veteran-Owned Small Business).



« Le référencement du système ARC-EX auprès de deux grandes plateformes d'achat du gouvernement fédéral américain constitue une étape importante pour mettre notre thérapie à la disposition des vétérans de l’armée américaine vivant avec une lésion de la moelle épinière », a déclaré Dave Marver, CEO d'ONWARD Medical.



Retrouvez l'intégralité du communiqué, ci-dessous :