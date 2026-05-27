Le syndicat Samsung approuve l'accord salarial

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information fournie par Reuters•27/05/2026 à 04:00
Le syndicat sud-coréen de
Samsung Electronics
005930.KS
a annoncé mercredi que ses
membres s'étaient prononcés en faveur d'un accord salarial
préliminaire, évitant ainsi une grève qui faisait craindre une
perturbation de l'approvisionnement mondial en semi-conducteurs.
information fournie par Boursorama avec Media Services•27.05.2026•13:33•
L'ultimatum de Donald Trump est respecté : le président américain avait donné à l'UE jusqu'au 4 juillet, jour des 250 ans de l'indépendance américaine, pour ratifier l'accord sur les droits de douane négocié l'été dernier à Turnberry, en Ecosse. Il ne reste plus ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec Media Services•27.05.2026•13:29•
Le vieillissement démographique et la politique budgétaire financée par la dette "reporte des charges sur les générations plus jeunes et futures". Le comité des "Sages" économiques conseillant le gouvernement allemand a mis en garde contre l'explosion des cotisations ...
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Une ex-membre de la Fraction armée rouge (RAF), arrêtée en février 2024 après 30 ans de cavale, a été condamnée mercredi à 13 ans de prison pour une série de braquages à main armée commis après la dissolution du groupe d'extrême gauche. Daniela Klette, 67 ans, ...
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(Actualisé avec contrats à terme sur indices, GlobalFoundries, Hims & Hers, MGM Resorts International cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse ...
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