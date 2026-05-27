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Le syndicat Samsung approuve l'accord salarial
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 04:00

Le syndicat sud-coréen de Samsung Electronics 005930.KS a annoncé mercredi que ses membres s'étaient prononcés en faveur d'un accord salarial préliminaire, évitant ainsi une grève qui faisait craindre une perturbation de l'approvisionnement mondial en semi-conducteurs.

(Hyunjoo Jin; version française Camille Raynaud)

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