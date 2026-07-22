Le syndicat représentant les mécaniciens et le personnel d'United Airlines conclut un accord de principe en vue d'une nouvelle convention collective

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Un syndicat représentant plus de 11.000 mécaniciens et autres salariés de United Airlines UAL.O a conclu un accord de principe sur une nouvelle convention collective après deux ans de négociations, a-t-il annoncé mardi.

* La nouvelle convention collective conclue par le syndicat des Teamsters d'United Airlines prévoit une prime de signature de 5.000 dollars par adhérent, pour un montant total de 54 millions de dollars.

* Le syndicat a déclaré qu’il "recommandait sans réserve la ratification de cet accord".

* La convention collective promet des "augmentations salariales parmi les plus élevées du secteur" et ramène à cinq ans la durée nécessaire pour atteindre le "salaire maximal de l’échelle", contre huit ans actuellement.

* Les membres du syndicat auront la possibilité d’examiner l’intégralité de la convention et de voter sa ratification une fois que les détails et le libellé de celle-ci auront été finalisés.