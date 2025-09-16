Le syndicat propose une offre pour mettre fin à la grève de six semaines de Boeing Defense

L'IAM propose un contrat prévoyant de meilleures primes et cotisations de retraite

Boeing qualifie la proposition de "perte de temps" qui prolongera la grève

Boeing annonce son intention de remplacer les machinistes en grève par de nouvelles embauches

(Commentaire de Boeing, détails dans l'ensemble du texte) par Dan Catchpole

Les grévistes de Boeing Defense

BA.N voteront vendredi sur un contrat de quatre ans proposé par leur syndicat dans le but de mettre fin à une grève de six semaines, a déclaré mardi l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (IAM).

Boeing, cependant, a déclaré que la proposition était une perte de temps et prolongerait l'arrêt de travail dans la région de Saint-Louis et l'Illinois, où les grévistes assemblent des avions de chasse, des munitions, d'autres avions militaires et des composants d'ailes pour l'avion de ligne 777X de Boeing. La proposition de l'IAM s'appuie sur l'offre précédente de l'entreprise avec une prime de ratification plus importante, de meilleures contributions au régime de retraite et de meilleures augmentations de salaire pour les travailleurs au plafond du salaire horaire. Les quelque 3 200 membres du district 837 de l'IAM ont voté à 57 % pour rejeter cette offre antérieure le 12 septembre.

“Ce coup de publicité est une perte de temps qui n'aidera pas les parties à parvenir à un accord," a déclaré Dan Gillian, vice-président de Boeing Defense, dans un communiqué.

"Le syndicat continue de créer de fausses attentes en votant sur une offre que nous n'avons jamais faite, y compris sur des conditions que nous leur avons expressément dit que nous n'accepterions pas."

Après le vote de vendredi dernier, les responsables de l'IAM ont indiqué à l'entreprise et à un médiateur fédéral qu'ils étaient prêts à reprendre les négociations, a déclaré Jody Bennett, vice-présidente générale résidente de l'IAM, dans un communiqué.

En attendant que Boeing reprenne les négociations, "le syndicat prend des mesures audacieuses pour mettre fin à la grève par le biais d'une offre plus que raisonnable," a-t-il ajouté. L'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait d'embaucher des travailleurs pour remplacer les employés en grève. Cependant, même les emplois de premier niveau nécessitent des semaines de formation, et de nombreux postes requièrent des habilitations de sécurité, dont l'obtention peut prendre six mois, selon les responsables de l'IAM. Boeing a investi des milliards de dollars pour développer ses installations de fabrication et ses capacités d'ingénierie dans la région de Saint-Louis pour le nouvel avion de chasse de l'armée de l'air américaine, le F-47 . Il a remporté le contrat cette année. L'entreprise est également en lice pour le nouveau chasseur F/A-XX de la marine américaine.