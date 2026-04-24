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Le syndicat estime que le plan de sauvetage fédéral de Spirit Airlines doit protéger les employés
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 15:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un syndicat représentant les salariés de Spirit Airlines a déclaré que tout plan de sauvetage fédéral de la compagnie aérienne low-cost en faillite devait protéger les employés.

Un avocat de Spirit a déclaré jeudi que l'administration Trump avait fait une offre de financement pour aider la compagnie aérienne à sortir de la faillite, offre qui était en cours d'examen par ses principaux créanciers. L'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale, qui représente les employés des services au sol de Spirit, a déclaré que tout plan de sauvetage devait exclure “tout congé sans solde, tout licenciement et tout transfert de la charge financière vers les personnes mêmes qui assurent le fonctionnement de cette compagnie aérienne”.

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