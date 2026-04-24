Le syndicat estime que le plan de sauvetage américain de Spirit Airlines doit protéger les salariés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des commentaires supplémentaires du syndicat et de Trump, ainsi que des informations contextuelles aux paragraphes 4 à 12) par David Shepardson

Un syndicat représentant les employés de Spirit Airlines a déclaré vendredi que tout plan de sauvetage américain de la compagnie aérienne low-cost en faillite devait protéger les employés.

L'administration Trump a fait une offre de financement pour aider la compagnie aérienne à sortir de la faillite, qui était en cours d'examen par ses principaux créanciers, a déclaré jeudi Marshall Huebner, avocat externe de Spirit.

L'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale, qui représente les employés des services au sol de Spirit, a déclaré que tout plan de sauvetage devait exclure “tout congé sans solde, tout licenciement et tout transfert de la charge financière vers les personnes mêmes qui assurent le fonctionnement de cette compagnie aérienne”.

Les problèmes de Spirit sont antérieurs à la guerre avec l'Iran, mais la flambée des prix du carburant depuis son début fin février a aggravé sa situation.

La liquidation de Spirit entraînerait la suppression de plus de 17.000 emplois et générerait des milliards de dollars de créances, a déclaré M. Huebner.

Le syndicat a évoqué un programme gouvernemental de sauvetage des compagnies aériennes mis en place pendant la pandémie, qui comprenait des limites sur la rémunération des dirigeants et des restrictions sur les rachats d'actions et les dividendes.

Un avocat représentant certains créanciers de Spirit a déclaré jeudi devant le tribunal qu’ils avaient examiné une liste de conditions de l’offre du gouvernement qui, selon certaines sources, comprendrait un financement de 500 millions de dollars (XX millions d'euros) et une condition selon laquelle le gouvernement recevrait des bons de souscription équivalant à 90% du capital de Spirit.

Ce financement prioritaire accordé au débiteur en possession de ses actifs aiderait Spirit à sortir de sa deuxième restructuration pour faillite depuis 2025.

Le président Donald Trump a déclaré jeudi que son administration envisageait de racheter la compagnie aérienne en difficulté au “juste prix”. “Lorsque le prix du pétrole baissera, nous la revendrons avec un bénéfice”, a-t-il déclaré aux journalistes à la Maison Blanche.

La compagnie low-cost basée en Floride est à court de temps. M. Huebner a déclaré que Spirit avait besoin d’un nouveau financement ou d’un accès à 240 millions de dollars (XX millions d'euros) de ses fonds d’ici la fin de la semaine prochaine.

Si un accord permettrait de maintenir Spirit à flot à un moment où la hausse des prix du carburant grignote les bénéfices des transporteurs, la perspective d’un plan de sauvetage financé par le gouvernement américain a suscité des réactions négatives au sein du secteur aérien et parmi les membres du Parti républicain de Trump.