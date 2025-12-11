Le syndicat des travailleurs de Starbucks étend sa grève d'un mois à d'autres villes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (La syntaxe du titre est corrigée) par Anuja Bharat Mistry

Des centaines de baristas de Starbucks SBUX.O ont débrayé dans 34 villes américaines jeudi, intensifiant une

grève d'un mois , alors que leur syndicat tente de pousser la chaîne de cafés vers son tout premier contrat de travail. Le syndicat a déclaré que plus de 3 800 baristas avaient rejoint la grève nationale qui s'est étendue à plus de 180 magasins dans 130 villes, marquant ainsi le plus long arrêt de travail de l'histoire de la chaîne de cafés .

L'entreprise a toutefois déclaré qu'il n'y avait pas de perturbation significative de ses activités dans le monde entier, ajoutant qu'elle reviendrait à la table des négociations dès que le syndicat serait prêt.

"Moins de 1 % de nos 17 000 cafés américains ont été affectés à un moment ou à un autre par les efforts du syndicat", a déclaré Jaci Anderson, directrice de la communication mondiale de Starbucks.

Starbucks Workers United, qui représente 11 000 baristas dans plus de 550 magasins actifs aux États-Unis, réclame une amélioration des effectifs, des horaires plus prévisibles et une meilleure rémunération, estimant que les conditions actuelles font que les baristas sont surchargés de travail et sous-payés. Le syndicat a organisé des grèves intermittentes depuis 2022, mais la dernière action est son effort le plus important pour pousser l'entreprise vers un premier contrat de travail .

Le mouvement de protestation a débuté le 13 novembre, lors de la journée Red Cup Day, une promotion phare de l 'entreprise , dans 65 magasins répartis dans plus de 40 villes, et s'est intensifié depuis, des centaines de travailleurs nouvellement syndiqués s'y étant joints. L'entreprise a déclaré avoir investi plus de 500 millions de dollars afin d'améliorer les effectifs et d'ajouter des partenaires dans les magasins pendant les périodes de forte activité.

L'impasse entre le syndicat et le géant du café survient après que les négociations contractuelles ont été bloquées en février, suite au rejet de la proposition de Starbucks en avril, qui garantissait des augmentations annuelles d'au moins 2 %.

Environ 560 magasins ont voté en faveur d'une représentation syndicale depuis la première élection il y a quatre ans, mais les travailleurs n'ont toujours pas de contrat de travail leur garantissant de meilleurs salaires et avantages.