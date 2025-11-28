Le syndicat des travailleurs de Starbucks étend la grève à d'autres magasins pour le Black Friday

(Ajout de la déclaration de Starbucks au paragraphe 3) par Chandni Shah

Le syndicat des travailleurs de Starbucks a déclaré vendredi qu'il avait étendu sa grève illimitée à plus de 120 magasins, contre 65 auparavant, pour réclamer de meilleurs salaires et du personnel, tandis que la chaîne de cafés a déclaré que la grève n'avait pas eu d'impact majeur sur ses opérations.

Le débrayage, qui devrait être la plus longue grève de l'histoire de Starbucks SBUX.O , a débuté le 13 novembre, jour de la Red Cup , dans 65 magasins répartis dans plus de 40 villes. L'escalade survient le jour du Black Friday , la période la plus chargée de l'année pour les détaillants.

Starbucks a toutefois déclaré que 99 % de ses établissements américains étaient ouverts et que seuls 55 des plus de 17 000 cafés étaient fermés en raison de la grève lors du Black Friday.

"Indépendamment des plans du syndicat, nous ne prévoyons pas de perturbations importantes", a déclaré un porte-parole de la société, ajoutant que le personnel était assuré par des membres inscrits sur les listes des magasins. Le syndicat a déclaré qu'il était en grève dans 120 établissements.

Les baristas en grève réclament des salaires plus élevés, de meilleures heures de travail et la résolution de centaines d'accusations de pratiques déloyales de travail pour des activités antisyndicales.

Les négociations contractuelles sont toujours dans l'impasse malgré les efforts de médiation en février, les deux parties s'échangeant les responsabilités après que les délégués ont rejeté le paquet proposé par Starbucks en avril , qui garantissait des augmentations annuelles d'au moins 2 %.

"La loi permet à la direction d'embaucher des remplaçants dans ce type de grève, de sorte que les travailleurs n'ont pas beaucoup d'influence", a déclaré Harry Katz, professeur à l'école des relations industrielles et du travail de l'université de Cornell.

Une grève de longue durée aura probablement un impact sur les relations publiques, mais "à la lumière de la volatilité du marché causée par les tarifs douaniers et d'autres facteurs, Starbucks souhaiterait que cette affaire soit de courte durée", a déclaré Michael Duff, professeur à l'école de droit de l'université de Saint Louis.

Les travailleurs syndiqués se sont également mis en grève dans les entrepôts d'Amazon en Allemagne lors du Black Friday, afin de perturber les opérations lors d'une journée clé pour les ventes, tout en faisant pression pour obtenir une convention collective, et des manifestations séparées étaient également prévues devant les magasins Zara en Espagne.

Starbucks Workers United, qui représente 11 000 baristas et environ 550 magasins, a ciblé à plusieurs reprises la période de pointe des fêtes de fin d'année et le Red Cup Day, au cours duquel Starbucks distribue gratuitement aux clients des gobelets rouges réutilisables sur le thème des fêtes lors de l'achat d'un café.