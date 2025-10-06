Le syndicat demande aux contrôleurs aériens de rester à leur poste malgré la fermeture de l'aéroport

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Doyinsola Oladipo et David Shepardson

Le syndicat représentant plus de 13.000 contrôleurs aériens a exhorté lundi les travailleurs à rester au travail pendant la fermeture partielle du gouvernement qui les oblige à travailler sans salaire.

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, et le président de l'Association nationale des contrôleurs aériens tiendront une conférence de presse lundi à l'aéroport international de Newark Liberty pour discuter des conséquences de la fermeture. L'aéroport, situé près de New York, est une plaque tournante majeure de United Airlines.

Le syndicat a indiqué aux travailleurs que "la participation à une action professionnelle peut entraîner la révocation du service fédéral" et qu'elle est illégale.

"Il est plus important que jamais que nous soyons à la hauteur de la situation et que nous continuions à fournir le service public de haut niveau que nous assurons chaque jour", a déclaré le syndicat à ses membres. "Nous ne saurions trop insister sur le fait qu'il est essentiel d'éviter toute action susceptible de donner une mauvaise image de vous, de notre syndicat ou de nos professions

Environ 50 000 employés de l'administration de la sécurité des transports qui travaillent aux points de contrôle de sécurité des aéroports sont également tenus de continuer à travailler, mais ne sont pas payés.

En 2019, lors d'une fermeture de 35 jours, le nombre d'absences des contrôleurs et des agents de la TSA a augmenté car les travailleurs n'étaient pas payés, ce qui a allongé les temps d'attente aux points de contrôle dans certains aéroports. Les autorités ont été contraintes de ralentir le trafic aérien à New York, ce qui a mis la pression sur les législateurs pour qu'ils mettent rapidement fin à l'impasse.

En 2019, la NATCA a déclaré que de nombreux contrôleurs avaient atteint "le point de rupture" La présidente de la Chambre des représentants de l'époque, Nancy Pelosi, a déclaré à l'époque que le shutdown "poussait notre espace aérien au point de rupture"

Le groupe de commerce aérien Airlines for America, qui représente United, Delta Air Lines DAL.N American Airlines

AAL.O et Southwest Airlines LUV.N , a averti que pendant une interruption de financement, "le système pourrait devoir ralentir, ce qui réduirait l'efficacité" et aurait un impact sur les voyageurs.

En juillet, le Congrès a approuvé un budget de 12,5 milliards de dollars pour entamer une refonte massive sur cinq ans. Une pénurie persistante de contrôleurs a retardé des vols et nombre d'entre eux effectuent des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours. Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en matière de personnel.