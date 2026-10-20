Le syndicat de Micron à Taïwan s'apprête à lancer une grève alors que le conflit autour des primes s'intensifie

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* Le syndicat représentant les salariés de Micron à Taoyuan va lancer une grève jeudi

* Deux syndicats taïwanais en désaccord avec le fabricant américain de puces électroniques au sujet de la participation aux bénéfices

* Une grève pour manifester leur solidarité avec le syndicat de Taichung pendant ses négociations avec Micron

par Wen-Yee Lee

Un syndicat représentant les salariés de Micron Technology MU.O à Taoyuan, à Taïwan, a annoncé qu'il lancerait une grève jeudi, afin de coïncider avec une réunion de médiation entre le fabricant américain de puces électroniques et un autre collectif représentant les salariés de son site de Taichung, ce qui aggrave le conflit concernant les primes versées aux salariés.

Cette grève fait monter les enchères dans un conflit social qui touche l’un des principaux sites de production de Micron, où sont fabriquées des puces DRAM et des puces HBM (mémoire à bande passante élevée), composants essentiels des serveurs d’IA.

Le syndicat de Taoyuan a déclaré que cette grève visait à manifester sa solidarité avec le syndicat de Taichung et à accroître la pression sur Micron afin que l’entreprise présente une proposition concrète de participation aux bénéfices.

Micron emploie environ 15 000 personnes à Taïwan, où des syndicats distincts représentent les salariés de ses sites de Taoyuan et de Taichung. L’entreprise a déclaré avoir investi plus de 1.600 milliards de dollars taïwanais (49 milliards de dollars) sur l’île.

La médiation entre Micron et le syndicat de Taoyuan s’est achevée sans accord en septembre. Le syndicat a obtenu de ses membres l’autorisation de se mettre en grève début octobre.

Le syndicat de Taichung, qui représente les salariés du plus grand site de Micron à Taïwan, poursuit ses négociations avec l’entreprise. Il n’a pas encore organisé de vote pour décider d’une éventuelle grève.

Le syndicat de Taoyuan n’a pas précisé la durée de la grève de solidarité, indiquant qu’il communiquerait plus de détails jeudi.

“Par nos actions, nous ferons entendre notre mécontentement face au système actuel et démontrerons notre détermination à mettre en place un système équitable de partage des bénéfices”, a déclaré lundi le syndicat de Taoyuan dans un communiqué.

Le président taïwanais Lai Ching-te a appelé la semaine dernière Micron et ses salariés à négocier “en toute sincérité”.

($1 = 32,4940 dollars taïwanais)