Le syndicat coréen de Hyundai Motor met en garde contre le projet de robot humanoïde et y voit une menace pour l'emploi
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 07:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter les commentaires du syndicat au paragraphe 2)

Le syndicat sud-coréen de Hyundai Motor 005380.KS a mis en garde jeudi le constructeur automobile contre le déploiement de robots humanoïdes sans l'accord du syndicat, affirmant que les robots entraîneraient des "chocs sur l'emploi"

Le projet de Hyundai de déployer des robots humanoïdes à partir de 2028 a fait grimper ses actions à des niveaux record, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour les travailleurs, a déclaré le syndicat dans une lettre interne examinée par Reuters.

"N'oubliez pas qu'en l'absence d'un accord entre les travailleurs et la direction, aucun robot utilisant une nouvelle technologie ne sera autorisé à pénétrer sur le lieu de travail", a déclaré le syndicat.

Hyundai Motor n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

