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Le syndicat canadien Unifor entame les négociations avec Ford dans le cadre des « trois grands de Détroit »
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 19:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nora Eckert

Le syndicat automobile canadien Unifor a entamé lundi les négociations avec Ford Motor F.N , marquant ainsi le début des discussions sur les nouvelles conventions collectives avec les « trois grands de Détroit » – Ford, General Motors GM.N et Stellantis STLAM.MI – afin d’améliorer les salaires, la sécurité de l’emploi et les avantages sociaux de ses quelque 19 000 adhérents travaillant dans ces entreprises.

* Les conventions collectives actuelles entre Unifor et les trois constructeurs automobiles de Détroit expirent le 20 septembre.

* Le syndicat a entamé les négociations avec Ford car ce constructeur automobile est celui qui s’est montré le plus déterminé à poursuivre ses activités au Canada, a déclaré le syndicat.

* Unifor s’est fixé le 10 juillet comme date butoir pour parvenir à un accord avec Ford, qu’il soumettra ensuite aux deux autres constructeurs automobiles.

* Le syndicat a déclaré avoir entamé les négociations plus tôt que d’habitude, car la situation économique ne devrait pas s’améliorer dans les mois à venir et pourrait même s’aggraver.

* Le Canada est confronté à d’importants droits de douane américains dans l’attente des négociations sur l’avenir de l’accord commercial entre les États-Unis, le Canada et le Mexique.

* Près de 6 000 salariés ont été mis à pied dans les usines appartenant aux trois constructeurs automobiles, ces derniers ayant délocalisé ou suspendu la production dans plusieurs sites.

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