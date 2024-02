Le SUV, modèle phare de l'industrie automobile

( AFP / NANCY WANGUE MOUSSISSA )

Les SUV, ces voitures surélevées aux faux airs de baroudeurs, ont conquis les automobilistes malgré de nombreuses critiques sur leur pollution ou leur encombrement.

La maire de Paris Anne Hidalgo propose aux Parisiens de voter dimanche pour ou contre des tarifs de stationnement plus importants pour ces SUV.

- Baroudeurs -

Les SUV (véhicules de loisirs, en anglais) se sont inspirés des 4X4 de type Range Rover ou Jeep pour renouveler le secteur des voitures familiales, avec un design massif, une position de conduite en hauteur et des intérieurs spacieux.

Le Toyota Rav4, le Mercedes Classe M, ou le BMW X5 ont lancé la mode dans les années 1990, avant d'être imités par presque toutes les marques de voitures depuis les années 2010, de Smart à Ferrari.

La définition du SUV est ainsi devenue floue. Et s'ils peuvent avoir des airs de baroudeurs, avec leur garde au sol relevée, leurs grosses roues et leurs boucliers, ils n'ont souvent aucune des capacités de franchissement des tout-terrain.

- Dominants -

Les SUV ont grignoté des parts de marché sur les autres segments familiaux des berlines, breaks et monospaces, et représentent désormais plus de la moitié des ventes de voitures neuves en France.

Et le véhicule le plus vendu dans le monde en 2022, le SUV Toyota Rav4, a été dépassé en 2023 par un autre SUV: la Tesla Model Y électrique.

L'alourdissement des tarifs du parking à Paris pourrait ainsi concerner jusqu'à 900.000 véhicules, sur les 5,7 millions de véhicules immatriculés en Ile-de-France, selon le cabinet AAA Data.

- 1 milliard de tonnes de CO2 -

Plus gros, plus lourds, les SUV émettent en moyenne 20% de CO2 en plus qu'une berline, selon l'Agence internationale de l'énergie.

Or ils représentent aujourd'hui presque la moitié des ventes de voitures dans le monde. Résultat: les 330 millions en circulation ont relâché 1 milliard de tonnes de CO2 en 2022.

D'après WWF, qui les qualifie d'"aberration" face au réchauffement climatique, ceux-ci sont "200 kilos plus lourds, 25 cm plus longs, 10 cm plus larges" qu'une "voiture standard", consomment 15% de carburant en plus, sont plus dangereux en cas de choc avec un piéton...

L'électrification du marché participe aussi à la multiplication des SUV: de nombreuses marques profitent de leur châssis surélevé pour y loger des batteries.

Pourtant, au cours de sa construction, "un gros SUV électrique consomme trois fois plus de cuivre et d'aluminium et cinq fois plus de lithium, nickel et cobalt qu'une petite citadine électrique", révèle l'étude de l'ONG parue en 2023.

Pour 43% des personnes qui ne possèdent pas de SUV, l'achat d'un tel véhicule correspond à un effet de mode, selon un sondage international publié fin 2021 par l'Observatoire Cetelem.

34% considèrent qu'il va de pair avec une certaine volonté de se faire remarquer. Pour 41% d'entre eux, il faudrait en limiter la vente.

- En hauteur -

Chez Peugeot, "on répond à la demande des clients, ils aiment beaucoup la position de conduite un peu haute", explique la PDG de la marque au lion, Linda Jackson.

Face aux critiques sur leur pollution, "notre réponse est de fournir un véhicule électrique, comme l'e-2008, ou l'e-3008. Et il y a toujours un travail pour donner un design moins semblable à une boîte, plus aérodynamique", souligne Linda Jackson.

"Il y a un côté sécurisant, mais plus branché dans le look", explique le PDG de Toyota France, Frank Marotte: la part de marché des SUV "continue à monter, et tant que la clientèle sera âgée, ça continuera".

"Ils sont aussi très rentables: les constructeurs réutilisent les bases techniques d'autres voitures pour en faire des SUV, et les facturent plus cher", explique Felipe Munoz du cabinet Jato Dynamics.

"Assimilés à tort aux 4x4, les SUV incarnent la +grosse+ voiture, symbole - sinon caricature - de tous les excès, et donc forcément présumés coupables", a décrit sur LinkedIn le patron de la filière des mobilités (Mobilians), Xavier Horent.

"Ces SUV, qui ont succédé aux anciens monospaces, sont recherchés pour leur confort et leur sécurité de conduite par les familles, mais aussi par une clientèle senior, et souvent féminine (...) Objets fantasmés, ce sont en réalité les voitures de M. et Mme Tout-le-monde", poursuit M. Horent.