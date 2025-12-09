Le surplus commercial allemand augmente en octobre
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 09:15
L'office fédéral de statistiques, qui publie ces chiffres, précise que les exportations allemandes sont restées à peu près stables ( 0,1%) d'un mois sur l'autre, à 131,3 MdsEUR, alors que les importations ont diminué de 1,2% à 114,5 MdsEUR.
Si l'Allemagne a vu ses exportations de biens vers le reste de l'UE augmenter de 2,7%, celles vers le reste du monde ont reculé de 3,3%, dont des chutes de 7,8% vers les Etats-Unis, de 5,8% vers la Chine et de 6,5% vers le Royaume-Uni.
