Le supermarché allemand Aldi ouvrira 180 magasins aux États-Unis cette année
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 21:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur discount allemand Aldi a annoncé lundi qu'il ouvrirait plus de 180 magasins dans 31 États américains cette année, car les Américains soucieux de leur budget font de plus en plus d'achats dans ses supermarchés.

Aldi est le dernier distributeur européen à accélérer sa pénétration du marché américain, après des annonces similaires de la chaîne britannique de vêtements de sport JD Sports

JD.L et du distributeur de mode Primark .

Les consommateurs américains privilégient les produits abordables et de marque privée alors que l'inflation persiste et que les politiques commerciales fluctuent sous la présidence de Donald Trump, ce qui favorise les ventes de détaillants tels que Walmart WMT.O , Dollar Tree DLTR.O et Dollar General DG.N .

Ces ouvertures s'inscrivent dans le cadre du plan d'expansion d'Aldi aux États-Unis, d'une durée de cinq ans et d'un montant de 9 milliards de dollars, qui comprend l'entrée dans le Colorado et le Maine, le renforcement des chaînes d'approvisionnement et l'amélioration de l'expérience d'achat en ligne.

Aldi a déclaré qu'il exploiterait près de 2 800 magasins d'ici à la fin de 2026, se rapprochant ainsi de son objectif de 3 200 magasins d'ici à 2028.

"Un foyer américain sur trois a fait ses courses chez Aldi l'année dernière et, en 2026, nous nous attachons à faciliter encore davantage la tâche des clients qui seront les premiers à faire leurs achats dans nos rayons", a déclaré Atty McGrath, directeur général d'Aldi U.S.

Pour soutenir sa croissance, Aldi prévoit d'ouvrir de nouveaux centres de distribution en Floride, en Arizona et au Colorado, ce qui créera des centaines d'emplois dans chaque région.

L'entreprise lancera également un site web remanié au début de l'année 2026, offrant des recommandations de produits personnalisées et des options de livraison élargies par le biais d'Instacart, DoorDash et Uber Eats.

Aldi exploite plus de 2 500 magasins dans 39 États, selon son rapport annuel 2024.

