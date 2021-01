Le suédois AIFM Group obtient l' agrément pour gérer des fonds immobiliers

(NEWSManagers.com) - La société de gestion suédoise AIFM Group a obtenu l' autorisation de l' autorité locale des marchés financiers pour gérer des fonds immobiliers. Le gestionnaire devient ainsi le premier en Suède à détenir un agrément pour gérer tous les types de fonds, souligne un communiqué.

En plus des fonds immobiliers, AIFM est déjà autorisé à gérer des fonds Ucits, des hedge funds, des fonds de capital-risque, des fonds de fonds... En outre, la société nordique propose des services de gestion des risques, d' administration, de valorisation et de comptabilité aux sociétés de gestion et autres institutions financières en Europe.

En 2020, AIFM a lancé 10 fonds. Avec ce nouvel agrément, un fonds immobilier doit être lancé au premier semestre 2021.