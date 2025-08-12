 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 738,73
+0,52%
Le streaming booste le chiffre d'affaires de Tencent Music Entertainment au deuxième trimestre
information fournie par AOF 12/08/2025 à 16:13

(AOF) - Les revenus de Tencent Music Entertainment se sont élevés à 1,18 milliard de dollars au deuxième trimestre, soit une hausse de 17,9% d’une année sur l’autre, principalement en raison de la forte croissance des revenus des services de musique en ligne (streaming) sur un an et partiellement compensée par une baisse des revenus des services de divertissement. La marge brute a augmenté à 44,4%, contre 42% au deuxième trimestre 2024. Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 416 millions de dollars au deuxième trimestre 2025, soit une augmentation de 35,5% par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société s'est élevé à 336 millions, soit une croissance de 43,2% sur un an.

Les bénéfices de base et dilués par actions américaines déposées (" ADS ") sur ce deuxième trimestre sont chacun de 0,22 dollar contre 0,15 dollar un an avant.

Les revenus des services de musique en ligne ont augmenté de 26,4% pour atteindre les 957 millions de dollars ; " L'augmentation a été stimulée par une solide croissance des revenus d'abonnement à la musique, complétée par la croissance des revenus provenant des services de publicité, des produits dérivés liés aux artistes et des spectacles hors ligne ".

En revanche, les revenus des services de divertissement ont diminué de 8,5% pour s'établir à 222 millions de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

TENCENT MS SP ADR-A
24,880 USD NYSE +9,55%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF)

