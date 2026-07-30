Le Sri Lanka envisage un rachat de dette et serait en pourparlers avec Lazard, selon un responsable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Uditha Jayasinghe

Le Sri Lanka est en pourparlers avec le cabinet de conseil Lazard afin d’obtenir son aide dans le cadre d’un éventuel rachat de dette, alors que le pays cherche à améliorer la viabilité de sa dette à la suite de sa récente restructuration, a déclaré le directeur de la dette publique du pays.

Udeni Udugahapattuwa, directeur général de l'Office de gestion de la dette publique du Sri Lanka (PDMO), a déclaré la semaine dernière devant une commission parlementaire que le gouvernement envisageait un rachat dans le cadre de sa stratégie de gestion du passif.

« Dans le cadre de la gestion de la dette, nous nous concentrons dans un premier temps sur l’étude d’un rachat », a déclaré M. Udugahapattuwa le 23 juillet, selon un enregistrement diffusé jeudi par le Parlement. « Nous devrons faire appel à des experts pour cela, car nos agents n’ont pas encore reçu de formation dans ce domaine. »

Lazard n'a pas souhaité faire de commentaire.

Une source du ministère des Finances a indiqué à Reuters que les discussions en étaient à « un stade très précoce » et a précisé que le gouvernement devrait évaluer les coûts d’un rachat avant de finaliser tout projet.

Le Sri Lanka a en grande partie achevé la restructuration de sa dette en 2024, après avoir fait défaut en 2022 dans le contexte de la pire crise économique qu’ait connue le pays depuis une génération.

La dette du pays après restructuration comprend des obligations assorties d’« instruments de dette à conditionnalité étatique », qui prévoient des paiements supplémentaires pour les investisseurs si certains objectifs économiques ou budgétaires sont atteints. Si ces instruments peuvent contribuer à faciliter les restructurations , ils sont complexes et peuvent augmenter les coûts d’emprunt .

Le mois dernier, Lazard a conseillé la Zambie, qui a également récemment restructuré sa dette, dans le cadre d’un rachat d’une obligation conditionnelle .

Le ministère des Finances du Sri Lanka n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.