Le spécialiste des légumes Bonduelle pâtit de ventes au ralenti

Le spécialiste français des légumes en conserve et surgelés Bonduelle, pâtissant d'un "contexte de consommation difficile", n'est pas parvenu à atteindre son objectif de ventes annuelles, selon un communiqué publié jeudi.

Le groupe a vu son chiffre d'affaires reculer de 1,4% à 2,37 milliards d'euros sur l'ensemble de son année décalée 2023-2024, terminée le 30 juin.

En enlevant l'impact des taux de change et des éventuelles acquisitions ou cessions, son chiffre d'affaires a progressé de 2,7%, ce qui reste moins que la croissance entre 3% et 4% anticipée par Bonduelle en mai.

Au cours du trimestre allant d'avril à juin, les ventes de ses légumes en conserve, frais ou surgelés, ont reculé en volume, ce qui reflète "une dynamique de consommation toujours faible en particulier au mois de juin en raison d'une météo défavorable malgré une inflation désormais limitée", a avancé l'entreprise.

Les hausses de prix n'ont pas permis de compenser suffisamment la baisse des volumes pour permettre au groupe d'atteindre sa prévision de chiffre d'affaires.

Bonduelle confirme malgré tout son objectif de rentabilité "grâce à la bonne tenue des activités à marques et à l'efficacité des initiatives internes de productivité et de maîtrise des coûts".

Dans le détail, l'entreprise espère atteindre "le haut de fourchette de la rentabilité opérationnelle courante annoncée en octobre 2023, soit 75 à 80 millions d'euros à taux de change constants, et une marge opérationnelle courante supérieure à 3%" et ce, "malgré un démarrage de campagne tardif et délicat du fait du contexte météorologique", précise Bonduelle.

Le groupe publiera ses résultats financiers le 4 octobre.

Dans la zone Europe, qui représente les deux tiers de son activité, le chiffre d'affaires du groupe pour 2023-2024 a augmenté de 3,3%, tiré notamment par les conserves et surgelés vendus sous ses propres marques.

Hors Europe, le chiffre d'affaires a reculé de 9,4%. Sans prendre en compte les variations de change et les éventuelles acquisitions ou cession, il a augmenté de 2,4%.