Le site internet "TrumpRx" sera lancé au début de l'année 2026, selon un haut fonctionnaire de l'administration
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 20:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump espère que TrumpRx.gov, un site web proposant des prix réduits pour les médicaments sur ordonnance, sera mis en service au début de l'année 2026, a déclaré mardi un haut fonctionnaire de l'administration.

Valeurs associées

PFIZER
25,305 USD NYSE +6,10%
