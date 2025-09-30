Le site internet "TrumpRx" sera lancé au début de l'année 2026, selon un haut fonctionnaire de l'administration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump espère que TrumpRx.gov, un site web proposant des prix réduits pour les médicaments sur ordonnance, sera mis en service au début de l'année 2026, a déclaré mardi un haut fonctionnaire de l'administration.