Le siège néerlandais de Nexperia se félicite des annonces levant les restrictions sur l'expédition des puces

Nexperia BV, le fabricant de puces néerlandais, a déclaré dimanche qu'il se félicitait des récentes déclarations des gouvernements américain et chinois supprimant les obstacles à l'expédition de ses puces, mais qu'il refusait de commenter les déclarations de sa filiale chinoise selon lesquelles elle accélérerait ses démarches en vue de devenir indépendante .

Nexperia a déclaré qu'elle se concentrait désormais sur la stabilité de l'approvisionnement de ses clients. Le gouvernement néerlandais a déclaré séparément qu'il poursuivait les discussions avec le gouvernement chinois et d'autres gouvernements, ainsi qu'avec l'industrie, sur une "voie constructive" pour Nexperia.

La lutte pour le contrôle de Nexperia, qui fabrique de grandes quantités de puces de base utilisées dans les voitures, a entraîné des pénuries et alarmé les constructeurs automobiles dans le monde entier.