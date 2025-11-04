Le Shutdown pourrait obliger les États-Unis à fermer une partie de leur espace aérien la semaine prochaine, un responsable prévoyant un "chaos généralisé"

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a prévenu mardi que si la fermeture du gouvernement fédéral se poursuivait une semaine de plus, cela pourrait conduire à un "chaos de masse" et le contraindre à fermer une partie de l'espace aérien national au trafic aérien, une mesure drastique qui pourrait bouleverser l'aviation américaine.

"Si vous nous amenez à une semaine d'aujourd'hui, les démocrates, vous verrez un chaos massif, vous verrez des retards de vols massifs. Vous verrez des annulations en masse, et vous nous verrez peut-être fermer certaines parties de l'espace aérien, parce que nous ne pouvons tout simplement pas le gérer", a déclaré M. Duffy lors d'une conférence de presse mardi. "Nous restreindrons l'espace aérien si nous estimons qu'il n'est pas sûr."

L'aviation américaine a déjà été confrontée à des dizaines de milliers de retards de vols au cours du mois dernier. Les commentaires ont représenté les avertissements les plus terribles de l'administration Trump sur les impacts imminents de l'augmentation des absences des contrôleurs aériens.

Les actions des transporteurs américains se sont effondrées à la suite de cette nouvelle, Delta, United Airlines et American Airlines chutant toutes de plus de 5 %.

Alors que la fermeture du gouvernement entrait dans son 35e jour, l'Administration fédérale de l'aviation a retardé une nouvelle série de vols mardi. Les compagnies aériennes ont déclaré cette semaine que 3,2 millions de passagers ont subi des retards ou des annulations de vols en raison d'une augmentation des absences des contrôleurs aériens.

Mardi, plus de 2 300 vols ont été retardés, la FAA ayant imposé des retards à Phoenix et prévoyant de retarder des vols à Houston après avoir constaté des problèmes de personnel à Denver, Detroit et ailleurs.

L'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré mardi à l'émission "Varney & Co" de Fox Business que dans les 30 plus grands aéroports de l'agence, "entre 20 et 40 % de nos contrôleurs ne viennent pas travailler."

Les démocrates reprochent aux républicains de ne pas avoir négocié avec eux la réouverture du gouvernement. Le shutdown a exacerbé les pénuries de personnel, forçant 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports à travailler sans salaire, ce qui a conduit nombre d'entre eux à se faire porter malades ou à s'absenter.

En 2019, les perturbations généralisées du transport aérien ont poussé les législateurs à mettre fin à une fermeture du gouvernement de 35 jours pendant le premier mandat du président Donald Trump.

Vendredi, la FAA a déclaré que près de la moitié des 30 aéroports américains les plus fréquentés étaient confrontés à une pénurie de contrôleurs aériens lors de la pire journée depuis le début de la fermeture.

À New York, vendredi, 80 % des contrôleurs aériens étaient absents, a indiqué l'agence.