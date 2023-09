Le shekel au plus bas depuis trois ans sur fond de crise judiciaire

JP Morgan a par ailleurs prédit que la Banque d'Israël avait probablement fini d'augmenter ses taux d'intérêt, après des hausses répétées cette année dans le but de combattre l'inflation.

(AOF) - Jeudi dernier, le shekel est tombé à son plus bas niveau depuis mars 2020 , perdant plus de 1 %, à environ 3,85 face au dollar américain. L'institution financière américaine JP Morgan prévoit toujours "une tendance baissière" pour la devise israélienne, avertissant que le risque politique reste élevé avec le plan de refonte judiciaire dans le pays. Ce mardi, la paire euro-shekel se situait vers 16h00 à 4,0765, en baisse de 0,34% tandis que la monnaie de l’Etat hébreu cédait 0,02% par rapport au dollar américain, à 3,8029.

