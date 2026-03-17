Le service postal américain pourrait être à court d'argent dès le mois d'octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur du service postal américain a déclaré mardi au Congrès qu'il pourrait se retrouver à court d'argent en octobre ou en novembre si l'agence continue à verser au gouvernement les cotisations de retraite et autres paiements requis.

Le Postmaster General David Steiner a déclaré à la sous-commission de surveillance de la Chambre des représentants que l'USPS avait besoin d'une augmentation des prix des timbres, de pouvoir emprunter plus d'argent, ainsi que d'autres réformes de la part du Congrès. M. Steiner a déclaré que si l'USPS n'effectuait pas certains paiements comme cela a été le cas ces dernières années, il se retrouverait à court d'argent en moins d'un an. "Si l'on prolonge la durée de ces paiements, on se dirige plutôt vers le mois de février", a déclaré M. Steiner.