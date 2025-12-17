Le service postal américain cherche à générer de nouvelles recettes de livraison pour éviter une pénurie de liquidités en 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

USPS lance un appel d'offres pour augmenter les revenus de la livraison du dernier kilomètre

*

USPS est confronté à une pénurie de liquidités et pourrait être à court d'argent début 2027

*

Amazon en pourparlers avec USPS, préoccupé par le processus de vente aux enchères

(Pas de commentaire immédiat de la part d'Amazon, détails et commentaires supplémentaires de la part du Postmaster General) par David Shepardson

Le service postal américain a déclaré mercredi qu'il cherchait à augmenter les revenus de son réseau de livraison du "dernier kilomètre" aux grands détaillants et aux expéditeurs, tout en mettant en garde contre une crise financière imminente et en déclarant qu'il pourrait être à court de liquidités dès le début de 2027.

Le ministre américain des Postes, David Steiner, a déclaré à Reuters qu'il espérait qu'Amazon.com et d'autres participeraient à un processus d'appel d'offres visant à ouvrir 18 000 unités de destination de livraison de l'USPS pour les livraisons du "dernier kilomètre" à un plus grand nombre de clients.

Cela pourrait potentiellement ajouter des milliards de dollars de revenus à USPS, qui en a bien besoin, a déclaré M. Steiner lors de sa première interview depuis qu'il a pris la tête de l'entreprise.

Le service postal livre plus de 170 millions d'adresses aux États-Unis six jours par semaine, le dernier kilomètre étant la partie la plus coûteuse des livraisons. C'est également très coûteux pour des entreprises comme FedEx, UPS et Amazon, a déclaré M. Steiner.

"Nous avons certainement une position de trésorerie précaire. Vous savez, d'ici 12 à 24 mois, nous n'aurons plus de liquidités", a-t-il déclaré.

"Il m'est apparu clairement qu'il n'était pas possible d'économiser pour atteindre la prospérité", a déclaré M. Steiner, ajoutant qu'étant donné les liquidités disponibles d'USPS et son taux de dépenses, "nous serons pratiquement à court de liquidités au début de l'année 2027".

M. Steiner, qui a pris ses fonctions en juillet après que la Maison Blanche a évincé le précédent dirigeant de la poste, a réaffirmé que l'USPS avait besoin de réformes administratives et législatives importantes après avoir annoncé une perte annuelle de 9 milliards de dollars en novembre.

L'une des priorités est de convaincre le Congrès de lever le plafond d'emprunt actuel de 15 milliards de dollars qu'il a atteint il y a plusieurs années, a déclaré M. Steiner.

Le Government Accountability Office a déclaré mercredi que les pertes nettes de l'USPS s'élevaient à 118 milliards de dollars depuis 2007, alors que le courrier de première classe - son produit le plus rentable - a atteint son volume le plus bas depuis 1967. En 2022, le Congrès a approuvé une loi accordant à l'USPS un allégement financier d'environ 57 milliards de dollars.

LE SERVICE POSTAL NE DISPOSE PAS D'UN "LUXE DE TEMPS"

Amazon, qui n'a pas fait de commentaire immédiat mercredi, a déclaré au début du mois qu'il discutait avec USPS de ses relations futures et qu'il examinait ses options avant l'expiration de son contrat actuel en octobre, mais il a exprimé des inquiétudes quant au processus d'enchères après près d'un an de négociations.

"Nous sommes actuellement en négociations pour prolonger ce contrat. Je leur ai dit que nous allions nous adresser au marché, que nous devions le tester", a déclaré M. Steiner.

"Il n'y a qu'une seule chose dont je suis absolument certain: si nous continuons à faire les choses comme nous le faisons aujourd'hui, nous serons morts dans environ un an, et je dois donc aller tester le marché sur ce prix pour savoir s'il est juste.

USPS vend actuellement environ 1,7 milliard d'unités de capacité de sa distribution du dernier kilomètre, mais a une capacité de 3,5 à 4 milliards et génère actuellement 5,5 à 6 milliards de dollars de revenus annuels grâce à ces livraisons. USPS suscite l'intérêt d'un grand nombre d'entreprises.

"Nous devions faire quelque chose de radical et de rapide. Nous n'avons pas le luxe de disposer de temps", a déclaré M. Steiner.

Il a ajouté que le destin d'USPS était lié à celui d'Amazon et vice versa, et que les Américains recevaient des colis d'Amazon livrés par les services postaux 1,7 milliard de fois par an.

"Il ne fait aucun doute que sans les services postaux américains, Amazon ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Nous serions ravis de poursuivre cette relation. Nous voulons simplement nous assurer de le faire à un prix équitable", a déclaré M. Steiner.