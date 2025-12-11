 Aller au contenu principal
Le Sénégal n'envisage pas de nationaliser le champ gazier de Yakaar-Teranga, selon le ministère de l'énergie
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 15:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La stratégie pétrolière et gazière du Sénégal n'inclut pas la nationalisation du champ gazier de Yakaar-Teranga, dans lequel la compagnie pétrolière et gazière américaine Kosmos Energy KOS.N détient une participation de 90%, a déclaré jeudi le ministère de l'énergie du pays.

"Kosmos reste un partenaire stratégique du Sénégal et a joué un rôle décisif dans le développement du secteur pétrolier et gazier national", indique le communiqué du ministère.

