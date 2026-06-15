Le sénateur Cruz remet en question le projet d'une société d'investissement privée visant à acquérir des fréquences mobiles de T-Mobile

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Lundi, le président de la commission sénatoriale du commerce a remis en question un projet de la société d'investissement privée Grain Management visant à acquérir des fréquences mobiles stratégiques auprès de T-Mobile

TMUS.O , mais qui pourrait retarder leur utilisation de plusieurs années.

L'année dernière, T-Mobile a accepté de vendre son portefeuille de licences 800 MHz à la société d'investissement privée Grain Management pour 2,9 milliards de dollars en espèces et l'ensemble des licences de spectre 600 MHz de Grain. Le sénateur républicain Ted Cruz a déclaré dans une lettre consultée par Reuters que la Commission fédérale des communications ne devrait approuver l'accord qu'“assorti d'exigences de déploiement spécifiques et exécutoires. Les États-Unis ne peuvent se permettre de laisser un spectre précieux sous-utilisé alors que la demande continue d'augmenter.”