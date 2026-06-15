Le sénateur Cruz exhorte l'autorité de régulation à imposer des conditions à la vente du spectre de T-Mobile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Aucun commentaire immédiat de la FCC, de T-Mobile ou de Grain; détails aux paragraphes 4 à 8) par David Shepardson

Le président de la commission sénatoriale du commerce a remis en question lundi le projet de la société d'investissement privée Grain Management visant à acquérir des fréquences mobiles clés auprès de T-Mobile

TMUS.O , mais qui pourrait retarder leur utilisation de plusieurs années.

L'année dernière, T-Mobile a accepté de vendre son portefeuille de licences 800 MHz à la société d'investissement privée Grain Management pour 2,9 milliards de dollars en espèces et l'ensemble des licences de spectre 600 MHz de Grain.

Le sénateur républicain Ted Cruz a déclaré dans une lettre consultée par Reuters que la Commission fédérale des communications (FCC) ne devrait approuver l'accord qu'"avec des exigences spécifiques et exécutoires en matière de déploiement. Les États-Unis ne peuvent se permettre de laisser un spectre précieux sous-utilisé alors que la demande continue d'augmenter."

T-Mobile, Grain Management et la FCC n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

M. Cruz a déclaré qu’il était crucial que ce spectre soit utilisé pour répondre aux besoins croissants des États-Unis en matière de communications sans fil, et il a souligné la demande de Grain visant à obtenir une prolongation de 12 ans de ses obligations de déploiement.

"Cela soulève de sérieuses questions quant à savoir si Grain a l’intention d’exploiter rapidement et efficacement ce spectre de la manière la plus optimale possible, ou s’il compte le laisser inutilisé, attendre que sa valeur augmente et le revendre pour en tirer un profit," a déclaré M. Cruz. "Permettre qu’il soit détenu à des fins spéculatives plutôt que déployé porte atteinte à nos intérêts tant économiques que de sécurité nationale."

M. Cruz a souligné que le spectre de 800 MHz que T-Mobile prévoit de vendre "est prêt pour un déploiement immédiat et à grande échelle". En 2024, les États-Unis ont consommé un volume record de 132.000 milliards de mégaoctets de données mobiles, soit une hausse de 35 % par rapport au précédent record de 100.000 milliards de mégaoctets établi en 2023, selon la CTIA, une association professionnelle du secteur des communications sans fil.

La FCC a perdu le pouvoir de mettre aux enchères le spectre sans fil pendant deux ans à la suite d'un bras de fer concernant le spectre sans fil du Pentagone. Une loi adoptée l'année dernière oblige la FCC à mettre aux enchères le spectre de la bande C supérieure d'ici juillet 2027.