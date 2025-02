Le sénateur américain Grassley lance une enquête sur la facturation de UnitedHealth Medicare

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Grassley a qualifié de fraude la facturation de plusieurs problèmes de santé

UnitedHealth travaillera avec Grassley et défend son activité Medicare Advantage

Les actions des assureurs augmentent

(Ajoute le cours de l'action au paragraphe 7, les commentaires des investisseurs et des analystes aux paragraphes 8 à 12) par Sriparna Roy, Sneha S K et Amina Niasse

Le sénateur américain Chuck Grassley a demandé des informations détaillées sur les pratiques de facturation de UnitedHealth UNH.N dans une lettre adressée à son directeur général Andrew Witty, alors que des rapports suggèrent que l'assureur pourrait avoir utilisé les règles de facturation à son avantage.

Les actions de la société ont chuté avant de clôturer en hausse de 2 % à 461,52 $ après que le Wall Street Journal a rapporté pour la première fois la nouvelle de la lettre de Grassley envoyée lundi.

Un porte-parole de UnitedHealthcare a déclaré dans un communiqué que la société fournirait au sénateur Grassley les faits, et non des "informations erronées". Elle a déclaré que son programme Medicare Advantage, dans le cadre duquel elle gère des plans pour les personnes âgées de 65 ans et plus ou qui sont handicapées, est très performant et très réglementé et contrôlé.

Au cours des derniers mois, le Journal a publié une série d'articles distributeur la manière dont UnitedHealth a profité de l'utilisation des règles de facturation de Medicare en sa faveur. Vendredi, il a rapporté que le ministère américain de la justice enquêtait sur la société, alors que l'assureur santé a déclaré ne pas être au courant d'une nouvelle enquête en cours.

M. Grassley, un républicain de l'Iowa qui dirige la commission judiciaire du Sénat, a demandé à l'assureur de fournir tous les documents relatifs au programme de conformité de l'entreprise, aux manuels de formation et aux documents d'orientation afin de mieux comprendre ses pratiques de facturation.

La lettre cite les conclusions des articles du Journal et déclare que "la fraude apparente, le gaspillage et les abus en question sont tout simplement inacceptables et nuisent non seulement aux bénéficiaires de Medicare, mais aussi au contribuable américain"

Les actions de l'assureur rival Medicare Advantage Humana

HUM.N et de CVS Health CVS.N ont terminé en hausse d'environ 2 % et 1 %, respectivement.

Kevin Gade, directeur des opérations chez Bahl & Gaynor, a déclaré que c'était peut-être le bon moment pour les investisseurs à long terme d'acheter des actions dans le domaine de la gestion des soins de santé.

Selon lui, les informations du Wall Street Journal sur les problèmes de codage et de facturation qui seraient à l'origine des enquêtes sont des pratiques rétrogrades auxquelles l'agence Medicare a déjà commencé à s'attaquer dans le cadre d'audits. La société de M. Gade détient environ 2,6 % des actions de UnitedHealth.

La société devrait fournir avant le 10 mars des détails sur les mesures qu'elle a prises pour examiner tous les diagnostics soumis aux Centers for Medicare & Medicaid Services pour les bénéficiaires de Medicare Advantage, et pour déterminer s'ils sont obscurs, non pertinents ou inexacts, d'après la lettre.

Près de la moitié des 65 millions de personnes couvertes par Medicare sont inscrites à des plans Medicare Advantage gérés par des assureurs privés.

Les assureurs reçoivent un taux fixe pour chaque patient, mais peuvent être payés davantage pour les patients souffrant de problèmes de santé multiples.

UnitedHealth, qui possède diverses activités, dont un important gestionnaire de prestations pharmaceutiques, est confrontée à la pression sur les marges due à l'augmentation des coûts médicaux dans ses activités d'assurance.