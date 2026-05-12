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Le Sénat valide Kevin Warsh et rapproche Donald Trump d'un changement à la tête de la Fed
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 19:43

Kevin Warsh a franchi une étape décisive vers la présidence de la Réserve fédérale américaine après l'approbation de sa nomination au conseil des gouverneurs de la Fed par le Sénat américain. La chambre haute a validé sa candidature par 51 voix contre 45 lors d'un vote largement partisan. Seul le sénateur démocrate John Fetterman s'est joint aux républicains pour soutenir le choix du président Donald Trump.

Âgé de 56 ans, Kevin Warsh avait déjà siégé au conseil des gouverneurs de la Fed entre 2006 et 2011. Un second vote du Sénat doit désormais confirmer sa nomination à la présidence de la banque centrale américaine. Sauf surprise, il succédera à Jerome Powell, dont le mandat de président prend fin vendredi après huit années à la tête de l'institution. Powell a toutefois indiqué qu'il comptait rester gouverneur jusqu'en 2028, notamment en raison de l'enquête portant sur les dépassements de coûts liés à la rénovation du siège de la Fed à Washington.

Kevin Warsh prendra ses fonctions dans un contexte économique complexe marqué par des tensions inflationnistes ravivées par la guerre avec l'Iran et les droits de douane instaurés par Donald Trump. Le marché du travail américain reste néanmoins relativement solide malgré une croissance de l'emploi plus irrégulière. Ces derniers mois, Warsh a plaidé pour un "changement de régime" à la Fed et s'est montré favorable à des taux d'intérêt plus bas. Les marchés anticipent toutefois un maintien des taux à court terme lors de la prochaine réunion de politique monétaire prévue les 16 et 17 juin.

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