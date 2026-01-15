 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Sénat américain reporte un projet de loi sur les cryptomonnaies après l'opposition de Coinbase
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 16:37

Le Comité bancaire du Sénat des États-Unis a décidé de reporter l'examen d'un projet de loi visant à encadrer les cryptomonnaies, à la suite de l'opposition exprimée publiquement par Brian Armstrong, PDG de Coinbase. Le texte, présenté en début de semaine, vise à clarifier le statut juridique des actifs numériques et confierait à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) la supervision des marchés au comptant. Une audition initialement prévue jeudi a été repoussée, le sénateur Tim Scott évoquant la poursuite de discussions "constructives".

Brian Armstrong a rejeté le texte dans sa forme actuelle, dénonçant sur le réseau X plusieurs dispositions jugées problématiques. Parmi elles figurent l'interdiction implicite des actions tokenisées, des limites aux récompenses sur stablecoins et un affaiblissement du rôle de la CFTC. Coinbase, acteur majeur du secteur, a investi massivement dans les campagnes politiques et joue un rôle d'influence dans le débat réglementaire en cours. L'absence de son soutien complique l'avancée du texte au Congrès.

Bien que le projet de loi reste amendable, il suscite déjà de vifs débats. Il interdit notamment le versement d'intérêts sur la simple détention de stablecoins, tout en autorisant certaines incitations liées à l'usage actif de ces actifs numériques. Armstrong, tout en se montrant critique, s'est dit "optimiste" quant à une solution de compromis. Le report reflète les divisions persistantes entre législateurs, régulateurs et industrie sur la manière d'encadrer un secteur en pleine expansion sans freiner l'innovation.

Valeurs associées

COINBASE GLB RG-A
245,1860 USD NASDAQ -4,17%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tennis: Federer conquis par la rivalité "formidable" entre Sinner et Alcaraz
    Tennis: Federer conquis par la rivalité "formidable" entre Sinner et Alcaraz
    information fournie par AFP Video 15.01.2026 16:42 

    La rivalité entre le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui ont fait main basse sur les huit derniers titres en Grand Chelem, est "formidable" pour le tennis, a jugé jeudi la légende suisse Roger Federer.

  • Des policiers fédéraux font face à des manifestants mercredi 14 janvier à Minneapolis ( AFP / Octavio JONES )
    Minneapolis: Trump menace d'invoquer une loi d'exception après de nouveaux heurts
    information fournie par AFP 15.01.2026 16:39 

    Donald Trump a menacé jeudi d'invoquer une loi d'exception qui lui permettrait de déployer l'armée à Minneapolis, après une soirée de heurts entre forces de l'ordre et manifestants faisant suite à un nouvel incident impliquant la police de l'immigration (ICE). ... Lire la suite

  • Au Sénégal, de fascinants chimpanzés des savanes
    Au Sénégal, de fascinants chimpanzés des savanes
    information fournie par AFP Video 15.01.2026 16:37 

    Un cri strident déchire l'aube alors que les chimpanzés sauvages de la savane de Fongoli, au mode de vie unique, se réveillent, dans cette région sahélienne des confins du Sénégal, où une primatologue et son équipe mènent un travail pionnier d'observation.

  • Le logo de Johnson & Johnson sur un batiment. (Crédit: / Adobe Stock)
    Johnson & Johnson: un outil 3D au service de la chirurgie esthétique
    information fournie par Zonebourse 15.01.2026 16:34 

    Le géant de la santé mise sur la simulation numérique pour lever les freins psychologiques à la chirurgie mammaire et accélérer le processus de décision des patientes. Johnson & Johnson MedTech a lancé aux États-Unis l'application Arbrea Breast Simulator pour

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank