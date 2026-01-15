Le Sénat américain reporte un projet de loi sur les cryptomonnaies après l'opposition de Coinbase
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 16:37
Brian Armstrong a rejeté le texte dans sa forme actuelle, dénonçant sur le réseau X plusieurs dispositions jugées problématiques. Parmi elles figurent l'interdiction implicite des actions tokenisées, des limites aux récompenses sur stablecoins et un affaiblissement du rôle de la CFTC. Coinbase, acteur majeur du secteur, a investi massivement dans les campagnes politiques et joue un rôle d'influence dans le débat réglementaire en cours. L'absence de son soutien complique l'avancée du texte au Congrès.
Bien que le projet de loi reste amendable, il suscite déjà de vifs débats. Il interdit notamment le versement d'intérêts sur la simple détention de stablecoins, tout en autorisant certaines incitations liées à l'usage actif de ces actifs numériques. Armstrong, tout en se montrant critique, s'est dit "optimiste" quant à une solution de compromis. Le report reflète les divisions persistantes entre législateurs, régulateurs et industrie sur la manière d'encadrer un secteur en pleine expansion sans freiner l'innovation.
Valeurs associées
|245,1860 USD
|NASDAQ
|-4,17%
A lire aussi
-
La rivalité entre le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui ont fait main basse sur les huit derniers titres en Grand Chelem, est "formidable" pour le tennis, a jugé jeudi la légende suisse Roger Federer.
-
Donald Trump a menacé jeudi d'invoquer une loi d'exception qui lui permettrait de déployer l'armée à Minneapolis, après une soirée de heurts entre forces de l'ordre et manifestants faisant suite à un nouvel incident impliquant la police de l'immigration (ICE). ... Lire la suite
-
Un cri strident déchire l'aube alors que les chimpanzés sauvages de la savane de Fongoli, au mode de vie unique, se réveillent, dans cette région sahélienne des confins du Sénégal, où une primatologue et son équipe mènent un travail pionnier d'observation.
-
Le géant de la santé mise sur la simulation numérique pour lever les freins psychologiques à la chirurgie mammaire et accélérer le processus de décision des patientes. Johnson & Johnson MedTech a lancé aux États-Unis l'application Arbrea Breast Simulator pour
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer