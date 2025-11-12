Le Sénat américain organise une audition sur l'impact de la fermeture du gouvernement sur la sécurité aérienne

La sous-commission de l'aviation du Sénat tiendra une audition mercredi prochain

Des milliers de vols intérieurs et des millions de passagers touchés par les perturbations

Les compagnies aériennes veulent que le Congrès garantisse la rémunération des contrôleurs aériens lors de futures fermetures

Une sous-commission du Sénat américain tiendra une audition mercredi prochain sur l'impact de la fermeture du gouvernement sur la sécurité aérienne, après que des milliers de vols intérieurs et des millions de passagers aient été affectés par des perturbations.

Le 19 novembre, la sous-commission sénatoriale du commerce chargée de l'aviation entendra notamment Nick Daniels, président de l'Association nationale des contrôleurs aériens, et Chris Sununu, directeur d'Airlines for America, l'association professionnelle représentant les principaux transporteurs aériens, a indiqué la commission, confirmant une information de l'agence Reuters.

La semaine dernière, l'administration fédérale de l'aviation a pris la décision sans précédent d'exiger une réduction de 4 % des vols dans les 40 aéroports les plus fréquentés, en raison des problèmes de sécurité liés à l'augmentation du nombre d'absences des contrôleurs aériens. La réduction des vols devrait passer à 8 % jeudi et à 10 % vendredi.

Certaines compagnies aériennes ont déclaré à Reuters qu'elles pensaient que la FAA réduirait la réduction des vols prévue pour jeudi à 6 % et qu'elle supprimerait progressivement l'ordonnance à mesure que les effectifs du trafic aérien s'amélioreront . La fermeture du gouvernement devrait se terminer plus tard dans la journée de mercredi.

Chris Sununu a déclaré que les compagnies aériennes voulaient que le Congrès s'assure que les contrôleurs aériens soient payés lors d'une future fermeture du gouvernement afin de "s'assurer que cela ne se reproduise pas". Le directeur de l'Association des fabricants de l'aviation générale (General Aviation Manufacturers Association) témoignera également.

Les absences des contrôleurs aériens ont entraîné des dizaines de milliers d'annulations et de retards de vols depuis le 1er octobre, date du début de la fermeture du gouvernement, qui a touché plus de 5,2 millions de passagers.

Le week-end dernier, 1,2 million de passagers ont vu leur vol retardé ou annulé en raison de l'absence des contrôleurs aériens.

M. Moran, qui préside la sous-commission de l'aviation, a déclaré que "la fermeture du gouvernement a gravement affecté notre secteur de l'aviation, déjà fragile, et qu'il faudra du temps pour se remettre de ses effets".

Il a ajouté qu'il était "essentiel de réparer les dommages causés et d'examiner les effets à long terme de la fermeture du gouvernement".

Le président de la commission du commerce du Sénat, Ted Cruz, a déclaré que la FAA et le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, avaient ordonné la réduction des vols "parce que les données de sécurité sur lesquelles la FAA s'appuie pour assurer la sécurité du système clignotaient au rouge".

La fermeture de 43 jours, la plus longue de l'histoire des États-Unis, a contraint 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports à travailler sans salaire.

Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en matière de personnel. Nombre d'entre eux effectuaient des heures supplémentaires obligatoires et travaillaient six jours par semaine avant même la fermeture du gouvernement, et le Congrès a approuvé 12,5 milliards de dollars pour remettre en état le système vieillissant de contrôle du trafic aérien américain, qui a connu de nombreuses défaillances techniques.