Le secteur privé prend le relais alors que le moteur de la croissance indienne se diversifie

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* Les investissements privés ont bondi de 12 % au premier trimestre, soit plus du double de la croissance enregistrée l'année précédente

* Les moteurs de la croissance passent de la consommation à l’investissement

* Les dépenses d'investissement des entreprises privées cotées en bourse ont progressé de 11 % en 2025-2026, selon Citi

* La croissance du PIB de 7,8 % au premier trimestre a dépassé les prévisions, portée par l'investissement et la demande intérieure

par Manoj Kumar et Shubham Batra

L'économie indienne montre les premiers signes d'une reprise tant attendue de l'investissement privé, ce qui diversifie les moteurs de la croissance et renforce sa résilience face aux chocs mondiaux.

La troisième économie d’Asie a enregistré une croissance de 7,8 % au cours du trimestre d’avril à juin, dépassant les prévisions des économistes pour le douzième trimestre consécutif. Cette expansion plus forte que prévu contribue à protéger une économie qui reste fortement dépendante du pétrole importé et qui doit faire face à la hausse des prix des matières premières, aux sorties de capitaux étrangers et à une monnaie faible.

« Les prophètes de malheur ont eu tort et l’Inde s’est épanouie… une fois de plus! », a déclaré le Premier ministre Narendra Modi dans un message publié sur X. Le gouvernement Modi subit des pressions en raison de la faiblesse du marché de l’emploi, en particulier chez les jeunes.

Derrière ce chiffre de PIB supérieur aux prévisions se cache un fait plus important: la croissance n’est plus principalement tirée par la consommation et les dépenses publiques. Des années de dépenses publiques dans les infrastructures commencent à attirer les capitaux privés, les investissements ayant progressé de 11,9 % au cours du trimestre d’avril à juin.

Pourtant, les tendances en matière d’emploi restent faibles, car l’orientation croissante de l’économie vers l’automatisation, les semi-conducteurs et les centres de données signifie que chaque dollar d’investissement génère moins d’emplois que lors des précédentes phases d’expansion.

« Si l’on fait abstraction de la volatilité liée à la pandémie de COVID, il s’agit du meilleur résultat en matière d’investissement réel depuis fin 2018, ce qui confirme notre opinion quant à l’amélioration de la dynamique des dépenses d’investissement des entreprises », ont déclaré lundi les analystes de Citi dans une note.

La part de la formation brute de capital fixe, c’est-à-dire globalement les investissements dans l’économie, est passée à 34,3 % au cours du trimestre d’avril à juin, contre 31,4 % un an plus tôt, selon l’Office national des statistiques.

« Les investissements dans les chemins de fer, l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs ont repris, contribuant à soutenir la croissance économique », a déclaré Saurabh Sanyal, secrétaire général de l’ASSOCHAM, la principale chambre de commerce indienne.

Alors que le taux d’utilisation des capacités de production avoisinait les 77 % au cours du trimestre janvier-mars, les investissements du secteur privé se sont accélérés dans les secteurs de l’automobile, des énergies renouvelables et de la défense, ont indiqué les analystes, citant les estimations de la RBI.

Il a précisé que les investissements en capital, portés en grande partie par le secteur privé, avaient augmenté de plus de 5 000 milliards de roupies (52,7 milliards de dollars) par rapport à la même période de l’année précédente au cours de ce trimestre.

DU SECTEUR PUBLIC AU SECTEUR PRIVÉ

Pendant la majeure partie des deux dernières années, la croissance des investissements s’est fortement appuyée sur les dépenses publiques en infrastructures, tandis que les baisses d’impôts et les aides financières accordées au niveau des États ont contribué à soutenir la demande des consommateurs.

La ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a proposé 12 200 milliards de roupies (133 milliards de dollars) de dépenses d’infrastructures pour l’exercice fiscal en cours, soit plus du double du niveau d’il y a cinq ans.

Selon les analystes et les banquiers, les dépenses publiques commencent à favoriser les investissements privés.

Cette tendance se reflète dans le crédit bancaire, qui a progressé de plus de 19 % au cours de la quinzaine s’achevant le 31 juillet, soit le rythme le plus rapide depuis dix ans, tandis que le crédit accordé à l’industrie a augmenté de 20 %, selon les données de la Banque centrale indienne.

La demande est tirée par les grandes entreprises, les prêteurs non bancaires et les prêts sur or, a déclaré le mois dernier à Reuters Amitabh Chaudhry, directeur général d’Axis Bank.

Même en excluant ces segments, la demande de crédit reste forte, ce qui suggère « une croissance généralisée », a-t-il ajouté.

Cette reprise des investissements est soutenue par une consommation résiliente, qui a progressé de 7,1 % au cours du trimestre d’avril à juin.

LA TECHNOLOGIE ET L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE MOTORISENT LA PROCHAINE PHASE

Alors que les dépenses consacrées aux infrastructures traditionnelles restent importantes, l’Inde cherche de plus en plus à orienter ses investissements vers les centres de données, les semi-conducteurs et l’industrie manufacturière de pointe. Des géants mondiaux de la technologie, notamment Google et Amazon, ont annoncé leur intention d’investir plus de 40 milliards de dollars dans des centres de données indiens au cours des cinq prochaines années.

Les récentes avancées dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense soulignent ces ambitions, les entreprises indiennes et les agences d’État ayant dévoilé des technologies nationales en matière de fusées et de moteurs d’avion.

Les données analysées par Citi ont montré que les entreprises indiennes cotées en bourse ont augmenté leurs dépenses d’investissement de 11 % au cours de l’exercice clos en mars 2026, contre 8 % auparavant.

La banque s’attend à ce que la reprise des investissements se poursuive au cours de l’exercice 2027, citant comme facteurs favorables « la visibilité de la demande grâce aux mesures de relance de l’exercice 26, la disponibilité de financements abondants, la baisse des taux d’intérêt, la bonne santé des bilans et le taux élevé d’utilisation des capacités ».

« Plusieurs éléments laissent penser que la composante structurelle se renforce », a déclaré Rajeev Juneja, président de l’organisme professionnel PHDCCI. « Les bilans des entreprises sont nettement plus solides qu’ils ne l’étaient lors du ralentissement des investissements de la décennie précédente. »

Ces perspectives ne sont toutefois pas sans risques.

La hausse des prix du pétrole, les tensions géopolitiques et l’affaiblissement de la roupie pourraient faire grimper les coûts des intrants, attisant l’inflation et maintenant les taux d’intérêt à un niveau élevé plus longtemps.

« Même si la croissance du PIB a bien tenu jusqu’à présent, un certain ralentissement pourrait se produire », ont indiqué les économistes de HSBC dans une note.

Ils ont averti que le ralentissement des dépenses d'investissement du secteur public, les effets d'une pluviométrie insuffisante, l'atténuation des effets des baisses d'impôts et des comparaisons plus difficiles par rapport à l'année précédente pourraient freiner la croissance d'ici la fin de l'année.

(1 dollar = 94,8725 roupies indiennes)