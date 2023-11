Le secteur pharmaceutique signe un accord de branche sur la transition écologique

(AOF) - Le Leem, qui représente les laboratoires pharmaceutiques français, annonce la signature du premier accord de branche du secteur, consacré à la transition écologique et à la mobilité durable. Au terme de cet accord, les entreprises s’engagent notamment à mettre en place une commission environnementale, dès qu’elles dépassent les 300 salariés. Elles rendent obligatoire "la réalisation, a minima, d’un bilan carbone de leurs activités dans un délai de 12 mois à compter de la signature".

Dans le cadre de cet accord, les entreprises du secteur s'engagent à mettre en œuvre au moins deux mesures de bonnes pratiques avant la fin 2024. Les mesures visées peuvent porter sur la rémunération des dirigeants, la restauration collective, les achats responsables ou encore les transports, avec la mise en place d'une cartographie de la mobilité si des mesures sont prises sur ce dernier point.

Après un délai de réflexion, la CFDT, Force Ouvrière, l'UNSA et la CFTC se sont déclarées signataires, totalisant 62,94% d'audience.

Vincent Guiraud-Chaumeil, président de la Commission emploi, compétences, empreinte territoriale du Leem, estime que cet accord permet "de réaffirmer l'engagement du secteur et la nécessité d'impliquer l'ensemble des acteurs au sein des entreprises en mettant en œuvre des actions rapides et concrètes afin que les engagements soient respectés. La question de la lutte contre le changement climatique est en effet un sujet central et collectif."