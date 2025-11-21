"Le secteur manufacturier reste soumis à une pression importante "( ABN Amro IS)

(AOF) - "Le PMI composite de la zone euro est resté stable à 52,4. Du côté des services, l'activité poursuit son rebond, tandis que l'activité manufacturière est en recul. Dans l'ensemble, ces chiffres du PMI sont un signal positif, confirmant la reprise de l'activité dans la zone euro, qui devrait se prolonger jusqu'au début de 2026", signale Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, au sujet des chiffres PMI de la zone euro pour le mois de novembre 2025.

"Si l'activité globale se redresse, la reprise est principalement tirée par les services, tandis que le secteur manufacturier reste soumis à une pression importante. En Allemagne, l'activité industrielle reste atone", conclut Christophe Boucher.