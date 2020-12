Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le secteur français de la culture entre déception et colère après la fermeture prolongée Reuters • 11/12/2020 à 14:30









(Actualisé tout du long) PARIS, 11 décembre (Reuters) - Les acteurs du secteur de la culture hésitaient entre déception et colère vendredi après l'annonce par le gouvernement de la fermeture prolongée pour trois semaines des cinémas, théâtres, salles de spectacle et musées. Ces derniers pensaient pouvoir rouvrir dès mardi prochain, mais le gouvernement a retardé l'échéance au moins jusqu'au 7 janvier en raison de l'évolution moins favorable qu'attendu de l'épidémie de coronavirus en France. "Nous sommes consternés par cette décision prise au dernier moment et sans justificatif convaincant alors que tous les autres lieux recevant du public restent ouverts", a regretté la Fédération nationale des cinémas qui réunit ses instances ce vendredi pour décider des suites à donner aux annonces gouvernementales. Des actions collectives sont notamment envisagées, a précisé la fédération dans un communiqué. La ministre française de la Culture, Roselyne Bachelot, a déclaré vendredi avoir demandé une enveloppe supplémentaire de 35 millions d'euros pour soutenir le secteur de la culture. "J'ai dit au Premier ministre que j'avais besoin de 35 millions d'euros supplémentaires pour faire la fin de l'année, dans les cinémas, dans les théâtres, lieux de concert et d'opéras, et je sais que je les obtiendrai", a-t-elle expliqué sur BFMTV et RMC. "Si l'intention est louable, les 35 millions demandés ce jour à Bercy par la rue de Valois ne suffiront malheureusement pas à sauver tout le monde", a répondu dans un communiqué la Société civile des auteurs multimedia (SCAM), qui gère les droits d'auteur des artistes. Sur Twitter, l'acteur de cinéma et théâtre Pierre Niney a exprimé son "incompréhension". "Franchement, c'est dur de se dire que tous les commerces, avions, trains et grandes surfaces de France peuvent accueillir du public... mais pas les cinémas et les théâtres qui ont fait tant d'efforts pour être des lieux irréprochables sanitairement". Au théâtre La Petite Loge, dans le nord de Paris, une inscription à l'entrée indique désormais: "Janvier 2021, hâte de vous retrouver". La co-directrice du théâtre, Melissa Rojo, se dit "fatiguée". "Depuis le début, on est très positives à chaque fois de tout remettre en place pour rouvrir dès que possible dans les meilleures conditions. Là c'est vrai que ça devient assez fatigant de faire pour défaire", a-t-elle dit à Reuters. "Les gens ont besoin de rire, de sortir de leur quotidien et c'est ce qu'on propose avec la culture que ce soit musée, cinéma, théâtre", ajoute-t-elle. (Dominique Vidalon, Nicolas Delame, Lucien Libert et Blandine Hénault, édité par Henri-Pierre André)

