Le secteur financier britannique est prêt à faire face à Mythos et à d'autres modèles, selon le groupe coprésidé par la BoE

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La Banque d'Angleterre et d'autres représentants des services financiers ont déclaré mercredi que le secteur était prêt à faire face aux développements liés au modèle d'intelligence artificielle Mythos d'Anthropic et à d'autres modèles d'intelligence artificielle émergents.

Les experts en cybersécurité considèrent que Mythos pose d'importants défis au secteur bancaire et à ses systèmes technologiques traditionnels, ce qui a suscité une série d'avertissements de la part des régulateurs et des décideurs politiques réunis lors de la réunion de printemps du Fonds monétaire international qui s'est tenue la semaine dernière à Washington.

Le Cross Market Operational Resilience Group, qui réunit les autorités financières britanniques, une série d'entreprises du secteur et le National Cyber Security Centre, a discuté des défis de cybersécurité présentés par les nouveaux modèles d'IA.

"Le secteur des services financiers est prêt à faire face à ces évolutions et aux cyber-risques émergents de manière plus générale, ainsi qu'aux opportunités de croissance et d'efficacité qui en découlent", ont déclaré les coprésidents du groupe, la Banque d'Angleterre et l'organisme sectoriel UK Finance, dans un communiqué.

"Il y a eu un accord sur le fait que les entreprises devront continuer à se concentrer sur des pratiques efficaces, a ajouté le communiqué, y compris l'utilisation des capacités de l'IA pour renforcer la cyberdéfense et explorer comment automatiser les mesures d'atténuation et de réponse.

Les entreprises ont également été encouragées à examiner les orientations récentes partagées par le Centre mondial de partage et d'analyse de l'information sur les services financiers pour soutenir leur préparation, selon le communiqué.

Le groupe se réunira à nouveau au début du mois de mai, avec un éventail plus large de participants du secteur.