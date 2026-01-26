Le secteur énergétique américain est ébranlé par une tempête hivernale qui a réduit la production de brut de 2 millions de bpj

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le bassin permien est le plus durement touché par la tempête, avec une baisse estimée à 1,5 million de bpj

*

Chevron signale des problèmes dans le bassin permien en raison du gel des équipements

*

Les pannes d'électricité touchent plus de 810 000 clients, le réseau PJM est mis à rude épreuve

(Ajout de détails sur les opérations d'ExxonMobil dans le Permien et d'une déclaration de l'entreprise dans les paragraphes 6-7) par Georgina McCartney et Arathy Somasekhar

Les producteurs de pétrole américains ont perdu jusqu'à 2 millions de barils par jour, soit jusqu'à 15 % de la production nationale au cours du week-end, selon les estimations des analystes et des négociants, alors qu'une tempête hivernale a balayé le pays, mettant à rude épreuve les infrastructures énergétiques et les réseaux électriques.

Les interruptions de production de pétrole ont atteint un pic de 2 millions de bpj samedi, a estimé le cabinet de conseil Energy Aspects, le bassin permien étant susceptible d'avoir subi la plus grande part de ce déclin, soit environ 1,5 million de bpj. Les pertes de production se sont atténuées lundi, les fermetures dans le bassin Permien étant estimées à environ 700 000 bpj et la production devant être entièrement rétablie d'ici au 30 janvier.

Le producteur américain de pétrole et de gaz ConocoPhillips

COP.N a réduit sa production de brut dans la région du Permien de 175 000 bpj à partir de dimanche en raison du temps glacial, selon une source familière avec le sujet, qui n'a pas été autorisée à s'exprimer officiellement.

ConocoPhillips ne commente généralement pas ses activités quotidiennes, a déclaré un porte-parole de la société.

Chevron CVX.N a indiqué que des écoutilles étaient restées bloquées en position ouverte à cause du gel pendant la tempête dimanche à Midland, au Texas, selon une déclaration réglementaire. Chevron n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Parallèlement, ExxonMobil XOM.N a connu de multiples arrêts de compresseurs de gaz dans différents champs en raison des basses températures ambiantes, ce qui a affecté la production de pétrole car la compression du gaz est utilisée pour soulever le pétrole, a déclaré une source familière de l'affaire, qui n'a pas été autorisée à s'exprimer sous couvert d'anonymat.

"Nous surveillons de près les conditions météorologiques rigoureuses et mettons en œuvre de manière proactive les mesures de sécurité et opérationnelles nécessaires pour protéger notre personnel, maintenir l'intégrité de l'infrastructure et assurer la continuité des opérations essentielles", a déclaré un porte-parole d'ExxonMobil.

Les entreprises sont également confrontées à des problèmes de transport par des tiers en raison des conditions routières dangereuses, notamment en ce qui concerne le transport de l'eau et l'envoi de techniciens pour les réparations, a déclaré la Texas Oil and Gas Association dans une note.

Occidental OXY.N et Targa Resources TRGP.N faisaient partie des deux douzaines de rapports de perturbations dans les usines de traitement de gaz naturel et les stations de compression au Texas, selon les dépôts réglementaires au cours du week-end, mais cela a pâli en comparaison avec les plus de 200 perturbations signalées au cours des cinq premiers jours d'une violente tempête hivernale en 2021, ont déclaré les analystes de TACenergy dans une note de lundi.

Occidental et Targa Resources n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La production dans le Dakota du Nord, troisième État producteur de pétrole, était estimée en baisse d'environ 80 000 à 110 000 bpj lundi matin, a déclaré Justin Kringstad, directeur de la North Dakota Pipeline Authority. La production de gaz naturel associée à la tête de puits a été estimée en baisse de 0,24 à 0,33 milliard de pieds cubes par jour.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 se sont établis à 60,63 dollars le baril, en baisse de 44 cents.

La production moyenne de gaz dans les 48 États continentaux a chuté à 106,9 bcfd jusqu'à présent en janvier, en baisse par rapport au record mensuel de 109,7 bcfd en décembre, selon LSEG, car les producteurs ont arrêté leur production.

Du côté du raffinage, plusieurs raffineries de la côte américaine du Golfe du Mexique ont signalé des problèmes liés au temps glacial du week-end, notamment ExxonMobil qui a fermé des unités dans son complexe pétrochimique de Baytown, au Texas, à l'est de Houston.

La raffinerie de Cenovus Energy CVE.TO à Lima (Ohio), d'une capacité de 172 000 bpj, a connu des problèmes mécaniques dus à la tempête dimanche. Le redémarrage complet pourrait être retardé plus tard cette semaine en raison du froid extrême, a déclaré l'IIR, l'organisme de surveillance de l'industrie.

Selon Rystad Energy, les pertes de production de gaz naturel en période de pointe sont estimées à environ 20 milliards de pieds cubes par jour en raison de la tempête.

Les contrats à terme sur le gaz NGc1 ont clôturé lundi à leur plus haut niveau depuis décembre 2022, augmentant de près de 30 % sur la journée pour s'établir à 6,80 dollars par million d'unités thermiques britanniques.

LE SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ SOUS PRESSION Quelque 810 000 clients à travers les États-Unis sont restés privés d'électricité lundi à la suite du souffle arctique au cours du week-end qui a apporté de fortes chutes de neige, du grésil et des pluies verglaçantes de la vallée de l'Ohio et du centre du Sud jusqu'à la Nouvelle-Angleterre. Les températures froides devraient persister dans certaines parties du pays au cours des prochains jours. La tempête de neige et de verglas du week-end a privé d'électricité plus d'un million de foyers et d'entreprises le long de la côte du golfe du Mexique et dans le sud-est des États-Unis, y compris au Texas.

Le plus grand réseau électrique américain, PJM, anticipait que les pannes de production pour lundi atteindraient 22,4 GW, soit environ 16 % de la capacité totale engagée. Selon les données de PJM, la plupart de ces pannes devraient se produire sur le territoire de Dominion Energy, dans la région du centre du littoral atlantique.

La demande sur le réseau PJM était de 124 GW lundi matin, supérieure à la prévision de 123,3 GW, mais le réseau continue de répondre à la demande, selon les données d'exploitation de PJM.

Les prix de gros de l'électricité au comptant se situaient autour de 200 dollars par MWh, après les pics temporaires du week-end qui ont dépassé les 3 000 dollars par MWh.

Les prix du lendemain en Nouvelle-Angleterre ont grimpé d'environ 82 % pour atteindre 313 dollars par mégawattheure, tandis que les prix de PJM West en Pennsylvanie et dans le Maryland ont grimpé d'environ 360 % pour atteindre environ 413 dollars, leur niveau le plus élevé depuis janvier 2014.

Le Southwest Power Pool, qui gère le réseau électrique de 14 États américains du Midwest et de l'Ouest, a quant à lui prolongé de deux jours un avis de temps froid pour la région, qui restera en vigueur jusqu'à la mi-journée de mercredi. Cet avis a pour but d'alerter le public sur les éventuelles perturbations causées par les températures glaciales, mais il n'oblige pas les particuliers et les entreprises à économiser l'énergie.