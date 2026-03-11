 Aller au contenu principal
Le secteur du tourisme au Moyen-Orient perdrait 600 MUSD par jour, selon le WTTC
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 11:27

Le World Travel & Tourism Council alerte sur l'impact immédiat des tensions régionales sur les flux de voyageurs et la connectivité aérienne au Moyen-Orient.

Le World Travel & Tourism Council (WTTC) annonce que le conflit en Iran coûte déjà au secteur du voyage et du tourisme au moins 600 millions de dollars par jour en dépenses de visiteurs internationaux au Moyen-Orient. Les perturbations du trafic aérien, la baisse de la confiance des voyageurs et les disruptions logistiques pèsent en effet fortement sur la demande touristique.

La région représente environ 5% des arrivées touristiques internationales et 14% du trafic mondial de transit aérien, ce qui amplifie l'impact des perturbations sur l'ensemble de l'écosystème du secteur, des compagnies aériennes aux hôtels, en passant par les loueurs de voitures et les croisiéristes.

Les grands hubs aériens de Dubaï, Abou Dhabi, Doha et Bahreïn - qui traitent habituellement près de 526 000 passagers par jour - ont connu des fermetures ou des perturbations opérationnelles, affectant fortement la connectivité régionale et mondiale.

Avant le conflit, le WTTC anticipait pour 2026 environ 207 milliards de dollars de dépenses de visiteurs internationaux dans la région. L'organisation souligne toutefois que le tourisme reste l'un des secteurs économiques les plus résilients et que, lors de crises sécuritaires précédentes, la demande a parfois rebondi en seulement deux mois lorsque les gouvernements et l'industrie agissent rapidement pour restaurer la confiance des voyageurs.

