Le secteur du luxe en hausse grâce aux résultats d'Hermès

(AOF) - Le compartiment du luxe brille à l'ouverture de ce vendredi à la faveur des résultats meilleurs que prévu enregistrés par Hermès . Le groupe domine l'indice phare de la place parisienne, progressant de 2,59% à 2889 euros. LVMH (+0,86% à 713,30 euros) et Kering (+0,56% à 276,75 euros) sont également bien orientés. Dans ce contexte, le CAC 40 gagne 0,16% à 8177,06 points. L’indice se rapproche de son record en séance de mai 2024 à 8 259,19 points.

En 2024, Hermès a dévoilé un résultat net part du groupe de 4,6 milliards d'euros contre 4,31 milliards un an plus tôt et un consensus de 4,49 milliards d'euros. Le résultat opérationnel courant a atteint 6,15 milliards d'euros l'an passé (6 milliards de consensus), contre 5,65 milliards d'euros en 2023, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 40,5%, contre 42,1%.

Le groupe de luxe a enregistré un chiffre d'affaires de 15,17 milliards d'euros, en hausse de 13% en données publiées et de 14,7% à taux de change constants. Il a dépassé le consensus s'élevant à 14,93 milliards d'euros.