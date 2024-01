"Les investissements dans la transition énergétique verte peut-être une des thématiques majeures, non seulement pour les trois à cinq prochaines années, mais aussi pour toute la décennie à venir", conclut-il.

Une autre opportunité, poursuit Emmanuel Deblanc, découle de la forte demande actuelle d'investissements dans les infrastructures, dans le contexte de la transition énergétique. Les besoins de financement pour les nouvelles technologies vertes et les projets liés à l'hydrogène, par exemple, sont importants.

Pour l'analyste, la hausse des taux d'intérêt se traduit également par une pression accrue sur les entreprises et leurs structures de capital en raison de l'augmentation des coûts de financement.

(AOF) - "À l'horizon 2024, le secteur du crédit privé offre le plus grand potentiel avec un profil risque-rendement attractif. À l'instar des marchés publics du crédit, la hausse des taux d'intérêt a porté les rendements des investissements de crédit privé à un niveau dont les investisseurs ne pouvaient que rêver pendant de nombreuses années", soutient Emmanuel Deblanc, responsable mondial des marchés privés AllianzGI.

"Le secteur du crédit privé offre le plus grand potentiel "(AllianzGI)

