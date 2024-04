Le secteur des semi-conducteurs bondit grâce à Texas Instruments

(AOF) - Les fabricants de semi-conducteurs monopolisent les premières places des indices européens, rassurés par les résultats et les perspectives de Texas Instruments. En tête du SBF 120, X-Fab gagne 6,85% à 7,02 euros, suivie par STMicroelectronics (+5,86% à 39,395 euros) et un peu plus loin par Soitec (+3,71% à 93,60 euros). Infineon (+6,73% à 31,81 euros) a pour sa part pris la tête du Dax40.

Au premier trimestre, Texas Instruments a vu son bénéfice net chuter de 35% à 1,105 milliard de dollars, soit 1,10 dollar par action. Le consensus s'élevait à seulement 1,47 dollar. Texas Instruments a enregistré un recul de 16% de ses ventes à 3,66 milliards de dollars. Le marché était cependant plus pessimiste et anticipait 3,6 milliards de dollars.

Au deuxième trimestre, le groupe vise un bénéfice par action compris entre 1,05 et 1,25 dollar pour des revenus situés entre 3,65 et 3,95 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Bloomberg anticipent respectivement 1,17 dollar et 3,78 milliards de dollars.

Cette publication rassure les investisseurs, moins d'une semaine après la présentation par le fondeur taïwanais TSMC de perspectives plus prudentes pour cette industrie. Le plus important fabricant mondial de puces avancées a revu à la baisse ses prévisions de croissance du marché des semi-conducteurs, hors mémoires, à 10% en 2024 contre plus de 10% auparavant. En particulier, les puces pour l'automobile sont désormais anticipées en baisse alors que TSMC tablait auparavant sur une progression.

STMicroelectronics publiera ses comptes du troisième trimestre demain, de même que X-Fab.