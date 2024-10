(AOF) - Les titres du secteur de la défense (Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics) sont en hausse en avant-Bourse alors que l'indice sectoriel de la défense et l'aérospatiale sur de S&P (Splrcaero : S&P 500 aerospace and defense) a touché un record mardi. Les actions du secteur montent suite à l'intensification des tensions au Moyen-Orient. Hier, l'Iran a lancé près de 200 missiles contre Israël lors de son attaque de mardi soir.

Le secteur défense en hausse ; record du Splrcaero et tensions au Moyen-Orient

