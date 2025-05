Le secteur de la défense en repli : espoir d'un cessez-le-feu en Ukraine

(AOF) - Ce matin, les valeurs du secteur de la défense reculent en raison d’espoirs de trêve dans la guerre opposant l'Ukraine à la Russie. Samedi, Kiev et ses principaux alliés européens, avec les Etats-Unis, ont proposé à Moscou un cessez-le-feu "complet et inconditionnel" de 30 jours à partir de lundi. En outre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé de rencontrer Vladimir Poutine ce jeudi à Istanbul pour entamer des négociations "directes" et "sans condition préalable".

"L'Ukraine et ses alliés sont prêts à un cessez-le-feu complet et inconditionnel sur terre, dans les airs et en mer pendant au moins 30 jours à compter de lundi", a déclaré sur le réseau social X le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Andriï Sybiha.