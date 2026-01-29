 Aller au contenu principal
Le secteur de la défense allemand soutenu par la montée en puissance budgétaire
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 12:20

Dans une note sectorielle publiée ce matin, Danske Bank rapporte que les dépenses de défense allemandes ont atteint 87 milliards d'euros en 2025, en hausse de 18%. Elles restent toutefois 7% en deçà de l'objectif fixé de 94 milliards d'euros.

Cette hausse des budgets témoigne de l'accélération du réarmement allemand dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes et de pression croissante au sein de l'OTAN.

La note pointe toutefois la difficulté de transformer rapidement les enveloppes budgétaires en commandes effectives. Ainsi, les analystes évoquent le fonds spécial dédié à moderniser la Bundeswehr (l'armée allemande) : depuis 2023, celui-ci n'aurait déboursé que 42 milliards d'euros sur les 100 milliards prévus avant 2028. La raison ? Des procédures administratives et des délais de passation de marchés qui pénalisent la montée en puissance des commandes.

Conscient de cet écueil, le Bundestag a adopté le 16 janvier 2026 une loi visant à accélérer la planification et l'achat de matériels de défense afin de pouvoir équiper plus rapidement les forces armées, et donc rapprocher des trajectoires budgétaires annoncées des dépenses effectives.

Pour les acteurs du secteur, cette réforme pourrait constituer un catalyseur important dès 2026, avec une amélioration attendue du rythme des commandes publiques.

Une trajectoire qui restent haussière à long terme

Au-delà de 2025, la dynamique reste orientée à la hausse. Danske Bank souligne que l'effort de défense allemand pourrait atteindre 3,5% du PIB d'ici 2029, ce qui placerait l'Allemagne parmi les contributeurs majeurs de l'OTAN.

Une telle trajectoire soutient les perspectives de croissance à moyen terme pour les grands groupes européens du secteur. Un mouvement bien anticipé par les marchés comme en témoigne les hausses, depuis le début de l'année de Rheinmetall (20%), Hensoldt ( 19%), Leonardo ( 19%) ou Thales ( 14%) dans un contexte où l'Europe cherche à renforcer son autonomie stratégique.

Danske Bank confirme ainsi que "la défense reste un pilier central de l'expansion budgétaire allemande". Si l'exécution 2025 a déçu par rapport aux objectifs, la tendance est clairement à la hausse, renforcée par des réformes destinées à accélérer les achats militaires.

